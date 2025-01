Gobierno de Dina Boluarte afirma estar preparado para emergencias por lluvias intensas

La presidenta de la república, Dina Boluarte, aseguró hoy que su Gobierno está listo para enfrentar las emergencias ocasionadas por las fuertes lluvias que se presenten en distintas regiones del país durante este año.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el inicio de la reunión de coordinación multisectorial sobre el periodo de lluvias intensas y los peligros asociados, realizada en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en el distrito de Chorrillos.

“El interés del Gobierno es proteger a nuestra población, más ahora en la zona sur del Perú, donde las lluvias están intensas, y el Niño costero ingresará sí o sí en el norte. Aunque nos dicen que este año será moderado, estamos prevenidos. En el norte tenemos lugares con alimentos, carpas, etc. Estamos preparados y no se puede decir que no lo estamos”, declaró Boluarte.

La mandataria reiteró que el Poder Ejecutivo está enfocado en la prevención ante los desastres que puedan derivarse de las lluvias, destacando que se cuenta con la logística necesaria para responder de manera oportuna. Además, resaltó la importancia de trabajar de manera anticipada para mitigar los impactos en las zonas más vulnerables.

PROMETE RESPUESTA RÁPIDA

Durante el encuentro, que reunió a representantes de diversos sectores, se presentaron informes sobre los avances y preparativos para afrontar la temporada de lluvias. Boluarte enfatizó que su Gobierno ha priorizado un enfoque preventivo desde el inicio. “Sabemos lo que ocurrirá por la intensidad de las lluvias, pero la respuesta del Gobierno tiene que ser rápida”, subrayó.

Asimismo, explicó que la convocatoria de autoridades tiene como propósito evaluar el progreso de los trabajos en curso, especialmente en el periodo crítico comprendido entre enero y marzo.

“Lo que queremos saber es que, frente a esta respuesta, qué hacen los funcionarios. Por eso estamos acá, para escuchar los informes, para conocer el avance de ese trabajo preventivo, y si no hay avance, es hora de poner el acelerador”, puntualizó la presidenta.

