"Gobierno aprista no fue una organización criminal y no estuvo liderado por un capo (de la mafia)" Erasmo Reyna, abogado del ex presidente, informó a Perú21 que acopia información para quejar a fiscal Castellanos, a cargo de investigar a Alan García por enriquecimiento ilícito.

Alan García El ex presidente Alan García es investigado bajo la Ley de Crimen Organizado. Renzo Salazar