El gobierno de Alan García es percibido como el más corrupto del Perú

La gran mayoría de peruanos considera que el gobierno del ex presidente Alan García fue el más corrupto de la historia. Así lo demuestra la X Encuesta Nacional de Percepciones de Corrupción, presentada hoy por Proética.

Un 35% en promedio cree que la gestión del líder aprista fue la más corrupta de los últimos 20 años en nuestro país. Ese porcentaje crece si solo observamos a los jóvenes de 18 a 24 años. Allí, el 40% está convencido de eso. Un 34% de las personas en el segmento de 25 a 39 años consideran lo mismo, y un 32% las de 40 años a más.

En segundo lugar está el ex presidente preso Alberto Fujimori, con 23%. En tercer lugar aparece el ex mandatario Ollanta Humala, con 22%, y en último lugar el ex jefe de Estado actualmente prófugo de la justicia, Alejandro Toledo, con 15%.

En relación al actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), un 75% dice que su labor en cuanto a lucha contra la corrupción es ineficaz. Un 44% cree que es justamente él quien debe liderar este esfuerzo.