POR FABIANA SÁNCHEZ Y CARLOS VIGURIA

El Gobierno analiza con detenimiento la respuesta legal que le dará al Congreso, luego de que ayer por la mañana la Comisión de Constitución mandara al archivo el proyecto de adelanto de elecciones generales a 2020.

El presidente Martín Vizcarra convocó para hoy a las 8 a.m. a una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, cuyo único punto de agenda es analizar “la situación política actual”, según informaron fuentes de Palacio de Gobierno a Perú21.

Las fuentes no descartaron que, tras dicha sesión, el mandatario brinde un anuncio oficial con las medidas concretas para poner fin al entrampamiento político.

Debido a que era previsible el resultado en Constitución, donde Fuerza Popular tiene mayoría, se esperaba que ayer mismo el Ejecutivo anuncie estas acciones, pero el premier Salvador del Solar solo dejó en claro que el Gobierno “no se quedará de brazos cruzados”.

Desde las 8 a.m., los reflectores se habían puesto sobre Palacio de Gobierno, en donde sesionaba el Consejo de Ministros con la participación de Vizcarra, quien acababa de llegar de Nueva York.

Cerca de la 1 p.m., tras conocerse la decisión de Constitución, la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM) convocó a una conferencia de prensa, que en realidad se tradujo solo en un pronunciamiento del premier Salvador del Solar, pues no se aceptaron preguntas de los medios.

El premier consideró que, con el archivamiento del proyecto del Ejecutivo, los congresistas se están aferrando al cargo, ignorando los intereses del país.

“¿Vamos a permitir que una vez más los intereses de la patria sean puestos por debajo? Estamos aquí, como gabinete en pleno, para decirles que nuestro Gobierno no se va a quedar con los brazos cruzados. Vamos a actuar con la fortaleza que nos dan las leyes, con la responsabilidad que este Parlamento no ha sabido demostrar el día de hoy”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilantes: “Ciudadanas y ciudadanos del Perú, apelamos a su conciencia cívica, a su responsabilidad, a su patriotismo y vigilancia. No permitamos que nuestros derechos, una vez más, sean pisoteados”.

Según fuentes palaciegas, ayer no se pudo debatir a fondo la respuesta al Congreso porque la sesión del Consejo de Ministros estaba convocada con antelación para tratar la participación de Vizcarra en la ONU. “Mañana (hoy) es la cosa”, afirmaron.

DEBATE APURADO

Horas antes, la Comisión de Constitución tuvo una acalorada pero célere sesión en la que se mandó al archivo la propuesta del Ejecutivo.

Primero, Marco Arana (FA) pidió que Rosa Bartra renuncie a la presidencia de Constitución por su conducción “no democrática” del grupo. Su propuesta no procedió.

Luego, de manera inusual, Bartra marcó el tiempo que tendrían los congresistas para exponer. Informó que se daría cinco minutos a los miembros titulares y luego, de forma proporcional, a los accesitarios que pidan la palabra. Aplicando así un método que solo se usa en el Pleno.

Ante este anuncio, Alberto de Belaunde (BL) decidió abandonar la sala. “Que la opinión pública sepa que esta no es una práctica normal de la comisión y en estas condiciones no se puede llevar a cabo el debate. Yo me retiro”, dijo.

Luego, los legisladores de UPR, NP y Ppk presentaron una cuestión previa para que el predictamen sea debatido directamente en el Pleno, pero Bartra la rechazó.

Ante los reclamos, Mauricio Mulder (Apra) pidió el retiro de quienes “no acepten el debate”. Fue en ese momento que la discusión subió de tono y terminó con los congresistas de esas bancadas abandonando la sesión.

El aprista aprovechó para atacar al mandatario. “Por qué no le pide el señor Vizcarra perdón al Perú por haber nombrado a un premier (César Villanueva) que recibió dinero de Odebrecht... Nos viene a hablar de que es el campeón de la lucha contra la corrupción. Farsante es lo que es”, dijo.

Yonhy Lescano (AP), por su parte, planteó esperar el pronunciamiento de la Comisión de Venecia, lo que también fue rechazado.

Entonces, Mulder propuso cortar el debate y pasar directamente a la votación. Este pedido sí se aprobó. Finalmente, fueron 13 votos a favor de rechazar el adelanto de elecciones: FP (8), Acción Republicana, el Apra, Contigo, APP y Cambio 21. Solo Lescano se opuso. Así, se consumó lo que la mayoría ya había anticipado desde hace varios días.