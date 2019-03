Gobernador de Loreto sobre vinculación a narcotráfico: “Me financiaron mis amigos”

El gobernador Elisban Ochoa, en un primer momento, negó a este diario que conocía a Mamalancha; sin embargo, cuando le avisamos que también nos habíamos comunicado con él, dijo que ya lo recordaba. Ochoa indicó que solo había hablado con Noriega en 2017 para contratar a su orquesta por el aniversario de su partido Mi Loreto.

“Lo que es cierto es que el candidato de Belén, Gerson Lecca, parece que le ha alquilado (la orquesta a Noriega) varias veces. Eso es algo que él tendrá que responder”, comentó.

El gobernador de Loreto también aseguró que su campaña fue financiada por amigos, empresarios y un grupo de 150 maestros, con lo cual recaudó cada mes entre 15 y 20 mil soles. No obstante, Ochoa no fue claro al responder sobre la bancarización de dicho dinero. “Hemos bancarizado los aportes... bueno, en realidad no eran aportes grandes, eran aportes mínimos de 100 soles que no era necesario bancarizar, pero sí está todo registrado en nuestras cuentas del partido y ONPE”, indicó.

Ángel Noriega dijo a Perú21 que él sí llevó su orquesta a los mítines de Restauración Nacional, pero no al show de cierre de Ochoa. Los contratos los firmó con Andrés Ferreyra, un militante de Mi Loreto. “Yo les he cobrado por todas las presentaciones que he hecho, tengo las facturas. Cada presentación cuesta S/10,000”, dijo el representante de Orquesta Triple R, aunque se negó a enviarnos dichos comprobantes.