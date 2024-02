No rechaza la visita del dictador a nuestro país, en las celebraciones del próximo 6 de agosto. Después de que este medio revelara la intención del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, de viajar a Caracas para invitar personalmente al tirano venezolano, Nicolás Maduro, para las celebraciones del Bicentenario de la Batalla de Junín, la referida autoridad señaló a Perú21TV que en ese evento “cada país debe participar” con su presidente o canciller, sin importar que este sea un dictador.

“Considero que cada país debe participar ya sea con su presidente, ya sea con su ministro, ya sea con su canciller, para que haga presencia, porque esta gesta no solo ha sido desarrollada por los peruanos sino por los países, y no porque Nicolás Maduro, y no porque (Javier) Milei (presidente de Argentina), o cualquier otro gobernante, que sea hoy día dictador, que tenga hoy día problemas, no podemos juzgar a toda la población”, dijo el gobernador de Junín, quien dice no ser chavista, pero no se opone a la presencia de Maduro en nuestro país.

El último lunes, Perú21 reveló un post del Gobierno Regional de Junín, publicado el 24 de enero último, en su cuenta de Facebook, en el que da cuenta de una segunda reunión que sostuvo Cárdenas con el embajador venezolano Alexander Yáñez —la primera fue en septiembre pasado—, y da a conocer que la cita fue “para coordinar un viaje e invitar directamente al presidente venezolano” a unirse a la referida celebración.

Sobre ese anuncio, Cárdenas no tuvo una respuesta clara con este medio, y solo precisó que, hasta el momento, no ha realizado ninguna invitación a ningún mandatario porque no podría usurpar la función que le corresponde al Ejecutivo, pues la invitación debe hacerla la presidenta Dina Boluarte.

De otro lado, llamó la atención que ayer el premier Alberto Otárola tampoco rechazara de plano una posible invitación a Maduro a las celebraciones por el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho.

“No se ha decidido a quiénes invitar. Esta es una potestad del Poder Ejecutivo. Y, yo he conversado con el gobernador regional y dice que sus declaraciones fueron malinterpretadas; pero, lo que nosotros sí vamos a celebrar, y con mucha consistencia, son los 200 años de estas dos históricas batallas”, señaló.

SABÍA QUE

-El 28 de septiembre fue la primera reunión entre Zósimo Cárdenas y el embajador venezolano.

-El canciller Javier González-Olaechea será citado a la Comisión de Relaciones Exteriores por este tema. El gobernador también sería convocado.

