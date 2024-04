El gobernador de Cusco, Werner Salcedo, anunció que entregó sus relojes al Ministerio Público. “No necesito que me rompan la puerta”, señaló. No obstante, la autoridad regional aseguró que los relojes que posee no son auténticos.

En ese sentido, Salcedo señaló que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le “facilitó” un reloj Rolex al verle “la muñeca vacía”. Sin embargo, aseguró que no tenía conocimiento de que ese reloj era de la marca de alta gama.

“Me lo facilitó el Gobernador de Ayacucho. Me lo facilitó porque me vio con la muñeca vacía. En ese sentido, nosotros accedimos sin pensar ni imaginar que era un Rolex. Ha sido un error mío haber accedido a ponerme en la muñeca un reloj del Gobernador Oscorima. Pido disculpas a la población”

Salcedo señaló que hizo entrega de sus relojes al Ministerio Público y anunció que acudirá a las diligencias que se requieran.

“Hoy, ya en los plazos establecidos, acabo de hacer entrega de dichos relojes y que en ese espacio procederemos con las diligencias que corresponda. No necesito que me rompan la puerta para que, efectivamente, uno tenga que deslindar con actos de corrupción y transparencia”, indicó.

Asimismo, el gobernador cusqueño señaló que le regalaron dos relojes Rolex en 2023 y enero de 2024. Sin embargo, aseguró que esos relojes no eran originales y su precio era menor a 1,000 soles. En ese sentido, Salcedo prefirió no revelar el nombre de quienes le regalaron el reloj.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO:

Omar Awapara: "La gente espera poco de este gobierno"