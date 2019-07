Gobernador amenaza a Martín Vizcarra con nuevos muertos

En Arequipa o en Lima: el mismo discurso radical y amenazante. El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, advirtió ayer, en el Congreso de la República, que si el conflicto en Tía María genera nuevos muertos, solicitará la vacancia del presidente Martín Vizcarra.

“¿Qué sucederá si hay muertes? Porque ya hubo en 2011, 2015. Considero, mirando hacia el futuro, que si hay muertos, nosotros pediremos la vacancia del presidente por incapacidad moral”, señaló la autoridad regional.

Cáceres llegó ayer al Congreso y dio una conferencia de prensa al lado del legislador de izquierda Alberto Quintanilla (NP), quien respaldó la postura del gobernador y anunció que presentará una moción de interpelación en contra del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, por haber otorgado la licencia de construcción a Southern.

“Queremos prevenir, y por eso hemos recomendado al presidente de la República que piense un poco más en su decisión. Hemos venido a responsabilizar directamente a Martín Vizcarra, al premier Salvador del Solar, al ministro de Energía y Minas de las posibles pérdidas de las vidas humanas”, enfatizó el alcalde de Islay, Edgar Rivera.

Además, el gobernador Cáceres condicionó el diálogo con el Ejecutivo. “¿De qué vamos a dialogar? Lo que nosotros exigimos como región Arequipa es que se anule la licencia de construcción. Mientras no se anule, ¿de qué vamos a conversar? No permita que haya más muertos; usted (Martín Vizcarra) sabe cómo somos la gente del sur, no estoy viniendo a amenazar, solamente a prevenir”, dijo.

¿Y las 72 HORAS?

Hoy se acaba el plazo que la autoridad regional le puso al Ejecutivo para que anule la licencia de construcción de la mina. Como el Ejecutivo se ha mantenido firme en no dar un paso atrás en este tema, Cáceres adelantó que presentará una acción de amparo y un recurso de revisión ante la PCM para anular dicho permiso.

La comitiva que vino desde Arequipa entregó a la PCM un memorial, suscrito por 50 alcaldes distritales y 8 provinciales, en rechazo al proyecto minero.

En tanto, el presidente Martín Vizcarra pidió tranquilidad a los ciudadanos del valle de Tambo y les aseguró que no se construirá ninguna mina sin que estén de acuerdo.

“Si no se aclaran las dudas, si no va a haber, no habrá (proyecto Tía María)”, acotó.

DIÁLOGO

En otro momento, se manifestó a favor de seguir apostando por el diálogo. “Si no se dialoga, si no se aclara, si no se absuelven todas las dudas, simplemente no habrá construcción del proyecto, esa es la condición que se ha puesto. Coincidimos (con la ciudadanía). Y esa coincidencia tenemos que manifestarla a través de conversaciones que esperamos que se den en el momento adecuado”, indicó.

Asimismo, comentó que el premier Salvador del Solar está disponible para viajar a Arequipa en el momento en el que las autoridades regionales y locales lo requieran. Sin embargo, precisó: “No podemos hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación que nosotros estamos absolutamente dispuestos a hacer”.

SABÍA QUE

En Arequipa, el dirigente antiminero Miguel Meza Igme admitió que fue sentenciado por actos contra el pudor y por violencia familiar, como lo reveló Perú21. No obstante, dijo que se trató de faltas y no de delitos.

“Hemos enmendado esa falta”, sostuvo Meza durante el bloqueo en la carretera Panamericana Sur, hasta donde llegaron cientos de antimineros, quienes tomaron la vía por más de 5 horas ocasionando que decenas de carros permanezcan varados.

Meza asegura que no es un dirigente de las protestas; no obstante, él es quien dirige las asambleas populares, encabeza las marchas y gestiona los alimentos para las ollas comunes.

Los manifestantes estuvieron a punto de atacar un bus que transportaba a estudiantes de 9 y 10 años, quienes se dirigían de Lima a Tacna para participar de un torneo de fútbol. Los menores tuvieron que bajar para que los antimineros les permitan el tránsito.