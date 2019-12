Tras las declaraciones de la candidata al Congreso por Solidaridad Nacional, Rosa Bartra, referente a que el Gobierno solo se dedica a “la ideología de género" y a enseñar "a las niñas que empoderarse es masturbarse”; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, no se quedó callada.

En diálogo con Radio Capital, Gloria Montenegro explicó que para prevenir la violencia contra la mujer se debe trabajar con los niños desde su crecimiento y primera infancia.

“Ese niño que es querido, que es amado, que hay apego, que encuentra un clima familiar donde se juega, se ríe y se dialoga sobre los errores, se superan los errores, ese nunca va ser un agresor", dijo la ministra de la Mujer.

La siguiente etapa es la del colegio que necesita desarrollarse en base al diálogo con enfoque de género.

“¿Qué significa enfoque de género? No vamos a ‘homosexualizar’ a nadie ni a promover la masturbación ni nada de eso. Eso lo inventan ciertos políticos que, con interés, tienen un grupo ganado de una ideología que no existe para que continúe la sumisión y la dependencia de la mujer hacia los hombres”, señaló Montenegro en clara referencia a Rosa Bartra.

“Una vez que hay ese hogar sano donde el apego es una realidad, ese niño va a tener apetito y ganas de estudiar y entonces cuando va al colegio y encuentra un ambiente dialogante, de unión, de mutuo respeto, de interaprendizaje, el niño se empodera más, la niña también se empodera más, en igualdad de condiciones”, agregó la ministra.

Gloria Montenegro responde a Rosa Bartra. (Radio Capital)

Esta fue la declaración de Rosa Bartra

En radio Capital, Rosa Bartra fue invitada para debatir contra otros rivales políticos, como Alberto de Belaunde que es candidato por el Partido Morado. En el transcurso del debate se habló de ideología de género y estas fueron las declaraciones de la expresidenta de la Comisión de Constitución.

“Cuando tienes un Gobierno que solamente se preocupa por la ideología de género y por enseñar a las niñas que empoderarse es masturbarse, no estamos atendiendo aquello que es realmente importante. No estamos atendiendo que necesitamos un enfoque de familia que permita el buen uso del tiempo libre se trata de no estafar con colegios que solamente pintas y no le das buena estructura para que puedan albergarlos”, dijo Rosa Bartra.