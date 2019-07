Gloria Montenegro le responde a Cecilia Chacón tras decir que "la calle quiere muchas cosas"

Defiende posición. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro , utilizó sus redes sociales para responder a la congresista fujimorista Cecilia Chacón , quien dijo que "la calle quiere muchas cosas y por la calle tampoco se pagaría impuestos", en referencia al pedido del cierre del Congreso por algunos ciudadanos.

Las declaraciones de la fujimorista se dieron en marco del anuncio del mandatario Martín Vizcarra de proponer una reforma constitucional que adelante las elecciones generales al 2020, anunciado durante el mensaje a la Nación.

"Si quiere adelantar las elecciones porque le tiene miedo a algún candidato, eso justamente no es democrático. Bueno la calle quiere muchas cosas, por la calle tampoco pagaría impuestos, ¿usted le va a hacer caso a la calle porque no quiere pagar impuestos? No. No se puede actuar de manera irresponsables porque una encuesta dice una cosa u otra", señaló Chacón el 28 de julio.

Un día después, durante la última Gran Parada y Desfile Cívico Militar, encabezada por el presidente Martín Vizcarra, se escucharon a varios grupos de ciudadanos aglomerados en la avenida Brasil gritar que cierren el Congreso.

MONTENEGRO RESPONDE



"En el desfile, las regiones, en la calle el pedido es el mismo: "Cierre el Congreso"; ¿que si el pueblo le pide no pagar impuestos le va hacer caso? No, porque la voluntad popular tiene como límite el marco de la ley. ¿Lo primero es viable? Claro que sí, la propuesta de Martín Vizcarra es la respuesta", escribió Gloria Montenegro.