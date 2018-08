Gloria Montenegro:"Lamento que Keiko Fujimori haya declarado sin ningún sentido autocrítico"

La congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) lamentó esta tarde que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se haya pronunciado sobre los proyectos de reforma del Ejecutivo “sin ningún sentido autocrítico”.

“Yo lamento mucho que Keiko Fujimori haya salido sin ningún sentido autocrítico y, por el contrario, ha salido a atacar los proyectos de ley que han presentado para las reformas que son muy urgentes”, sostuvo en diálogo con RPP.

Como se recuerda, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori calificó como "populistas" las iniciativas de reforma política propuestas por el Ejecutivo.

"Sorpresivamente, el 28 de julio, el presidente (Martín) Vizcarra, al parecer aconsejado por asesores extranjeros inmediatistas, lanzó un conjunto de iniciativas para implementar una reforma política populista", dijo Fujimori Higuchi a través de un video en sus redes sociales.

Montenegro remarcó que la mayoría parlamentaria de Fuerza Popular “tiene encarpetados” diversos proyectos de ley que “tienen que ver con cierre de brechas sociales, con lucha contra la corrupción” y cuestionó que en dicha agrupación “primen sus intereses” antes que los del país.

Por otro lado, la legisladora criticó el desempeño de la Comisión de Ética Parlamentaria por “no ponderar las faltas”.

“Hay una crítica que hay que hacerle a la Comisión y es que no ha ponderado las faltas. Por ejemplo, no puede pedir 120 días para Yesenia Ponce y 120 días para Maritza García en donde hay un proceso todavía oscuro porque hay documentos no analizados que no han sido presentados en el debate, por eso es que yo me he abstenido en esa votación”, indicó.

“Se debería hacer aportes para que en los siguientes casos, realmente, se actúe con mayor justicia, con mayor ponderación. En ese contexto, espero que haya un mejor trabajo en la Comisión de Ética y que los siguiente casos, realmente los podamos analizar en su integridad”, añadió.