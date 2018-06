Gloria Montenegro: "El fujimorismo falló en la Mesa Directiva" [ENTREVISTA]

Hace unas semanas, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria salvó a Richard Acuña ante el pedido que formuló la Corte Suprema para privarlo de tal prerrogativa. Gloria Montenegro , compañera de bancada del legislador, brinda sus apreciaciones sobre el tema, así como del futuro de APP en la Mesa Directiva.

A Richard Acuña se le ha acusado de presuntos delitos de fraude y uso de documentos falsificados para la adquisición de terrenos...

Cuando salió el tema por primera vez en las noticias, él nos dio una explicación y dijo que era un caso vencido, y que desconocía por qué volvía a salir. No hice preguntas, considero que es un caso de hace años y que él tendrá todas las explicaciones a la mano.

Según la solicitud de la Fiscalía, la firma de su colega aparece en todos los documentos que se usaron. ¿No es hora de preguntar?

No toco ese tema. Te mentiría si te digo que lo he seguido o he revisado los documentos, porque me he mantenido metida en mi agenda congresal.

¿Hubiese sido mejor que, al igual que Wilbert Rozas (FA), Acuña pida que le levanten la inmunidad?

Claro, puede haber sido esa una postura. No entiendo la postura de él, pero tampoco me he metido. También respeto la decisión de la comisión, pero considero que cada uno es responsable de sus actos, y estar en política implica tener sumo cuidado, no solo con el comportamiento personal, también institucional.

¿Pondría las manos al fuego por Richard Acuña?

En estos momentos no pongo las manos al fuego por nadie, y al decir nadie, me refiero a todas las personas que están metidas en política.

Se dice que por el archivamiento del pedido del levantamiento de la inmunidad, APP iría con Fuerza Popular en la lista para la próxima Mesa Directiva.

Creo que la bancada ya no debe ir con Fuerza Popular (FP), e incluso creo que el fujimorismo ya no debe presidir la Mesa Directiva porque ha fallado en lugar de mejorar la imagen que tiene el Congreso.

¿Qué pasaría si en APP deciden ir con el fujimorismo?

Voy a esperar el debate dentro de la bancada, escuchar las razones que nos dan en caso de decidirse eso, y las propuestas.

¿No le preocuparía tener una posición distinta a la de su bancada?

No sería la primera vez, pero, ¿qué es primero? Para mí, mis principios, luego los principios del partido. Yo ya he tenido una posición diferente a la de mi bancada en otros temas, como en el caso de la ‘Ley Mordaza’, y he sabido argumentar y sustentar mi postura.

¿Por qué no respaldó a su bancada en ese tema?

Para mí, la ley puede servir en Lima, pero hay cientos de radios pequeñas en el interior del país que ayudan a la gente a conocer sobre campañas o, por ejemplo, cortes de luz, por eso mi rechazo a la ley.

¿No le llamaron la atención por votar distinto?

Cuando terminó la votación, cada uno se retiró y recién en la reunión de bancada lo hablaremos. Pero si me dicen algo, les diré que si antes tenía 20 argumentos para votar en contra de la ‘Ley Mordaza’, hoy tengo 100. Como digo, no es la primera vez que voto distinto, y lo sabré argumentar, así como sustentaré por qué no debemos seguir con FP.

En Peruanos por el Kambio hay fraccionamientos. ¿No teme que pase lo mismo en su bancada?

Es que tener un punto de vista distinto en algunos temas sucede en todas las bancadas. Yo lo que digo es que me mantendré firme en mis principios, firme en Alianza para el Progreso, pero sabré entender y comprender si es que me sacan tarjeta roja y, como buena ciudadana y demócrata, les diré gracias a todos.