Montenegro: Fuerza Popular no protege a Edwin Donayre, protege un voto más

La congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) sostuvo que Fuerza Popular no protege a Edwin Donayre , sino un voto más que le puede servir para enfrentar diversas acusaciones contra los integrantes de su bancada en la Comisión de Ética y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

"Fuerza Popular no protege a Edwin Donayre , sino protege un voto más que le va a servir en las graves denuncias que tiene en Ética, en Acusaciones Constitucionales. Ellos cuidan ese voto como cuidaron el de Yesenia (Ponce)", expresó.

Según un estudio del Grupo de Análisis Político 50+1 publicado por el diario El Comercio, Donayre coincidió en el 92% de sus votaciones, desde agosto del 2016 a enero de este año, con la mayoría de Fuerza Popular.



En diálogo con RPP Noticias, Montenegro reveló que la bancada de APP está dividida en torno al caso de Donayre, pero insistió en que es el momento de defender la institucionalidad de su partido en la lucha contra la corrupción.

"No hemos llegado a definir el tema (de Edwin Donayre ). Está dividida la bancada. Le he dicho al vocero de mi bancada (César Vásquez) que este es el momento de no defender personas, sino la institucionalidad del partido", refirió Montenegro.

"Yo apenas entré al Congreso propuse un proyecto de no a la inmunidad parlamentaria que lleva a la impunidad y solo regularla para caso de protección funcional, cuando el congresista investiga y ve proyectos que afectan a grandes corporaciones", agregó.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el último martes 12 un documento que recomienda que se le pida al Poder Judicial que precise la situación del legislador, sentenciado por peculado, en torno a su solicitud de que se le levante la inmunidad de arresto.

De otro lado, Gloria Montenegro afirmó que el acuerdo que se firmará hoy con la empresa Odebrecht en Brasil "va a marcar la historia del país" y todos debemos estar atentos a este tema para analizar con objetividad todos los detalles.

"Los peruanos quieren conocer quiénes son, en qué obras se robaron, cuántas fueron sobrevaloradas, cuántas adendas se firmaron, cuántas fueron a arbitraje. Creo que el sistema de contratación de obras en el Estado tiene que cambiar, hacerse más ágil y transparente", manifestó.