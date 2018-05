Gloria Montenegro: "Fuerza Popular tiene un mal concepto de autonomía"

La congresista Gloria Montenegro (Alianza para el Progreso) demandó este lunes a Fuerza Popular que no se niegue a debatir los proyectos que buscan que la Contraloría nombre al jefe de la Oficina de Control Interno (OCI) del Parlamento.

“Les hago un llamado a la inteligencia y a la conciencia sobre lo que significa ser autoridad y que pongan al debate los proyectos, que pueden ser enriquecidos”, señaló.

Enfatizó que el fujimorismo tiene “un mal concepto de la autonomía del Congreso ” y advirtió que ese régimen no lo libera de la rendición de cuentas, ni tampoco de las políticas de austeridad.

“ Como no entienden ese marco conceptual es fundamental decirle que el Congreso no puede ser la única institución donde ellos mismos nombren al jefe de la OCI. No pueden ser juez y parte ”, sentenció Montenegro .

Consultada por Perú21 , la congresista de APP enfatizó que no es posible que el Congreso sea la única institución sin la fiscalización directa de la Contraloría.

“ Hay compras sobrevaloradas, innecesarias, superfluas, cuando todas las instituciones debemos dar muestras de austeridad, de eficiencia y transparencia ”, añadió en referencia a la adquisición de arreglos florales por 84 mil soles y de televisiores y frigobares por 122 mil soles.