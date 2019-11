Gloria Montenegro cumplirá ocho meses como ministra de la Mujer a mediados de este mes. Paradójicamente, esta militante de Alianza para el Progreso (APP) es también integrante del Congreso que el presidente Martín Vizcarra disolvió el 30 de setiembre. La medida, dice la ministra, fue constitucional.

El primer ministro Vicente Zeballos ha presentado su plan de trabajo y anunció el incremento en las remuneraciones vitales pero no ha dicho cuándo ni cuánto.

Todo lo contrario. En ningún momento ha dicho que habrá aumentos en la remuneración mínima vital. Ha dicho que cada mes se analizará, a través del Consejo Nacional de Trabajo –donde están los empleadores, trabajadores y Estado–, cuánto es el monto que se debe incrementar. Es sumamente necesario tener esos análisis y no esperar la demanda, sino que de manera sistemática, de acuerdo a los indicadores que tienen, (saber) cómo van a ser los incrementos que periódicamente se deben tener en cuenta para esos sectores.

La gran mayoría de trabajadores son informales. ¿Cree que el incremento de remuneración es una medida relevante? Para ese sector el sueldo mínimo finalmente no importa.

Pero también tenemos importantes medidas para el sector informal que anunció el presidente. Se está promoviendo Compras Mi Perú, programa que motiva a la formalización de los micropequeños empresarios y las alianzas entre ellos de tal manera que puedan abastecer al Estado en el tema de uniformes para la Policía, muebles, etc. Eso es importantísimo porque les permite no solamente asegurar un mercado, sino mejorar la calidad de sus productos.

Se anunciaron también cambios en la regulación de la tenencia de armas. La inseguridad ciudadana preocupa a todos, pero, ¿realmente era necesario meterse en ese tema de tenencia privada de armas? ¿Eso soluciona el problema?

Lo ha dicho el premier, este es uno de los elementos de la seguridad ciudadana. También ha hablado de que hay seis mil nuevos policías ya en el campo y tendremos a fin de año 6 mil más. (…) Desde el Ministerio de la Mujer hemos pedido un asiento en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana porque la violencia contra la mujer tiene que ver con el desarrollo de las comunidades. No se trata nada de manera aislada, todo está integrado a una estrategia nacional de seguridad ciudadana.

“Trabajamos con los alcaldes y gobiernos regionales no solo para transferir recursos, sino fortalecer capacidades”.



Al presidente le importa bastante la aprobación popular y algunas de las medidas anunciadas generan preocupación porque dan cuenta de incrementos en remuneraciones y pensiones, podría ser considerado populista…

De ninguna manera es populismo pensar en algo que se ha mencionado desde que él juramentó. Dentro de los ejes centrales de su gestión está la inclusión social, el bienestar y el desarrollo social. (…) Hay planteamientos muy serios que se tienen que conocer. No solamente se habla de infraestructura, se habla de capital humano, de innovación, de poner la base para promover las inversiones. (…) El tema de la gobernabilidad también ha sido muy bien explicado. ¿Por qué tenemos que trabajar de la mano con los alcaldes? ¿Por qué tenemos que tener un trabajo conjunto con los gobiernos regionales? No solamente para transferir recursos, sino para fortalecer capacidades. Eso no tiene nada de populismo, eso tiene que ver con una efectiva descentralización que se va a traducir en mayor bienestar.

Vayamos al sector que lidera. En este año se han cometido 137 feminicidios. ¿Qué ha hecho su gestión para reducir esto?

Nuestra gestión está trabajando fuertemente en la parte preventiva en los colegios hasta las universidades. ¿Qué se tiene que entender? La igualdad entre niños y niñas, la cultura del diálogo, de la tolerancia. En un estudio que nos hizo el Banco Mundial se nos pidió trabajar con parejas jóvenes, lo estamos haciendo, y lo principal, trabajar con hombres. Tenemos el Programa Hombres por la Igualdad. También estamos avanzando en el tema de acoso sexual en lugares públicos, estamos trabajando esos temas en la selva, en zonas rurales adonde antes no se llegaba y donde todavía estaba la cultura del silencio: ‘Cállate, así ha sido siempre, cuida a tus hijos, prioriza’, y no se dan cuenta de que los que más sufren son los hijos que miran la violencia contra las mujeres. Estamos construyendo agresores o nuevos agredidos y eso lo tenemos que solucionar. Obviamente, no esperemos que la cultura machista sea superada en un año, dos o tres, pero nunca en la historia del Perú se han dado pasos tan contundentes, no solo contra la violencia contra la mujer, sino contra esa cultura machista llena de estereotipos en la que nos descuartizan, nos matan y nos meten a un cilindro.

Uno de los aliados estratégicos que tenía su gestión en el tema de igualdad de género era la izquierda, Nuevo Perú. ¿Cómo califica que su lideresa se haya aliado con Vladimir Cerrón, que es un político abiertamente homofóbico?

Allí tienen los resultados. Han perdido a sus mejores cuadros: Indira Huilca, Marisa Glave, Richard Arce, Tania Pariona, gente que ha luchado por darle a la izquierda no solo un elevado nivel técnico y de compromiso con la sociedad, sino que partió de la raíz, que es el tema de promover la igualdad de género.

“Esa cultura machista llena de estereotipos, (...) nos descuartizan, nos matan y nos meten dentro de un cilindro”.



Estamos cada vez más cerca de las elecciones. ¿Cuál cree que debe ser el rol de este Congreso que será corto pero importante?

No habrá un Congreso corto si ellos le dan el nivel. Tienen tiempo suficiente para completar las reformas políticas de lucha contra la corrupción, las reformas que el entorno social requiere y son fundamentales, tienen la oportunidad de pasar por la historia haciendo la mejor obra de su vida.

Cuando dice reforma política, ¿qué cree que debería avanzarse en esos meses?

Por ejemplo, no debe haber financiamiento privado para las campañas, en absoluto. El Estado tiene que promover liderazgos locales, regionales, nacionales, y para que haya total transparencia nadie tiene que aportar dinero y si lo aporta, tiene que ser todo bancarizado y con rendimiento transparente de las cuentas. Por otro lado, (…) veamos (que) desde que entramos (al Congreso) no hay inmunidad salvo en los casos en los que la defensa hacia tu comunidad se vea invadida o en riesgo; entonces allí te defiendo, allí te cubro, no por problemas que has tenido antes, como estamos viendo.

¿Qué opina de algunos de sus colegas que están postulando para 2020?

No estoy de acuerdo. La ciudadanía se expresó a nivel nacional, no solamente en el referéndum donde dijo ‘no a la reelección’, sino en este cierre constitucional del Congreso donde nos comprometimos a un cambio en este sistema político que tanto daño le ha hecho al país. Si el Perú nos dijo ‘no’, no le encuentro sentido que ni en 2020 ni en 2021 nos tengamos que presentar. Demos oportunidad a nuevos liderazgos, a la renovación en todos los partidos, pero, sobre todo, estemos atentos para ver quiénes se presentan y ahí está el anuncio del premier de que habrá una plataforma digital analizando la hoja de vida de cada uno de los candidatos para que la ciudadanía sepa por quién va a apostar, a votar y que entienda que cuando da su voto, le da el poder de decidir por él. Por lo tanto, tenemos que tener una ciudadanía sumamente responsable.

¿Cómo está su relación con Alianza para el Progreso?

Mi relación con APP es de las mejores. Mi relación con algunos líderes de APP está totalmente indignada por decisiones que se tomaron en el Congreso por comportamientos anti-principios apepistas, por lo que debemos tener dentro, no solo de APP, sino de todos los partidos, un filtro muy fino para que no entre gente que haga quedar mal a tantas bases que trabajan por un partido que quiere construir democracia, institucionalidad, ese Perú sin corrupción. Si como líder les fallas a esos principios, ¿qué puedes esperar?

¿Cómo dejaron que entre gente como Edwin Donayre o César Villanueva? APP no se libró de la corrupción.

No solo APP, todos los partidos tienen serias observaciones. Por eso te digo, el partido tiene que tener un filtro y cuidado enorme para que esto no vuelva a suceder.

¿Cree que se podrá reconciliar con los líderes de APP?

Eso está bajo análisis.

Ministra dice que otorgamiento de licencia fue un acto “netamente administrativo”. (GEC)

SOBRE EL PROYECTO TÍA MARÍA: “EVITAMOS MUERTOS, INSISTIMOS EN DIALOGAR”

‘NADA SIN CONSENSO SOCIAL’

¿Por qué tantas idas y venidas con el proyecto minero Tía María? Se otorgó la licencia de construcción, luego se suspendió. Ahora el Consejo de Minería dice que se revierte la suspensión y el Ejecutivo afirma que la OEFA debe evaluar si las condiciones están dadas. ¿En qué quedamos?

Ni idas ni venidas. El sistema responde a lo que te dice la Ley de Minería. El Consejo Nacional de Minería, que es un ente totalmente autónomo, ha dado pase a esa licencia. ¿Qué han dicho el presidente y el premier? Lo mismo desde un inicio: que no se pondrá una sola piedra en la construcción de este proyecto si primero no tenemos la licencia social.

¿Por qué el Gobierno otorgó la licencia de construcción entonces?

Porque le correspondía, porque es un trámite netamente administrativo, no es un trámite político. (…) Pero ¿qué hace el presidente Vizcarra? Nada sin el consenso social. Entonces, el gobernador de Arequipa tiene que tomar conciencia de su rol y su liderazgo social, tiene que pensar en la importancia del trabajo conjunto, en cómo alinear criterios para el desarrollo de su región y si no hay consenso, si no hay licencia social, no habrá desarrollo de este proyecto.

¿Qué se va a hacer para construir ese consenso?

Construir el consenso implica trabajo en permanente diálogo, con apertura. No el diálogo para decir: “No, porque no queremos”, sino con fundamentos y ahí se está trabajando. Desde que este gobierno inició su gestión (hubo) diálogo más diálogo, mientras los adversarios presionaban y decían: “¿Dónde está la autoridad?”. Querían que metamos policías y por ahí de repente tener algún muerto; se ha evitado eso de raíz. Seguiremos en la propuesta del diálogo con las autoridades, la población y los líderes sindicales.

¿El Gobierno es consciente de la importancia económica de este proyecto?

No solamente eso. No olvide que somos también promotores de la inversión pública y privada, nacional y extranjera.





TENGA EN CUENTA:

* Gloria Montenegro Figueroa ingresó al Parlamento en julio de 2016 como representante del partido Alianza para el Progreso, que dirige César Acuña.

* Se incorporó al Ejecutivo como ministra de la Mujer en marzo de este año bajo la batuta del entonces premier Salvador del Solar.

* En 2006 fue elegida regidora en la Municipalidad Provincial de La Libertad. Cuatro años después fue reelegida y ocupó el cargo de teniente alcaldesa. En 2014 ejerció como alcaldesa provincial y como tal fue presidenta de la AMPE.