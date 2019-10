La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró este jueves que su continuidad en el partido político Alianza para el Progreso (APP) “está en evaluación” tras la actitud de la bancada de dicha agrupación tras la disolución del Congreso.

"Me he sentido muy incómoda con las últimas decisiones, porque a pesar de haber mandado una carta debidamente aclaratoria de cuáles son los principios del partido político y cómo ese actuar iba en contra, y no lo tomaron en cuenta. Eso me ha alejado", sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Mi continuidad [en APP] está en evaluación. El día que yo tome una decisión lo quiero hacer con un profundo análisis”, agregó.

En otro momento, Montenegro saludó la renuncia de Marisa Glave e Indira Huilca a Nuevo Perú tras la alianza de dicha agrupación con el partido Perú Libre fundado por el suspendido gobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Dijo creer, en ese sentido, que ambas políticas "tienen toda la oportunidad y la juventud para seguir adelante con sus propósitos".

“Las quiero y las respeto a ellas [Marisa Glave e Indira Huilca]. Estas son decisiones muy difíciles, muy personales, y bueno, se respetan. Creo que tienen toda la oportunidad y la juventud para seguir adelante con sus propósitos”, señaló.

“Claro que sí [me parece consecuente su renuncia], desde que Richard Arce indignado presentó su renuncia [por la alianza con Perú Libre], se veían venir las de ellas”, agregó Montenegro.