Gloria Kisic, secretaria de PPK, no asistió a citación fiscal

Gloria Kisic Wagner, secretaria del presidente Pedro Pablo Kuczynski , no asistió hoy a la citación que tenía programada con el fiscal Hamilton Castro, quien investiga las asesorías que realizó la compañía del mandatario con Odebrecht , y pidió la reprogramación del interrogatorio.

Así lo confirmaron fuentes de Perú21 en el Ministerio Público. Kisic figura en el conocido informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como destinataria de una transferencia de Westfield Capital —compañía de PPK— de más de US$2 millones, dinero que habría recibido tras realizar las consultorías a Odebrecht.

El fiscal Castro investiga si Kuczynski negoció, siendo ministro de Estado, las consultorías que realizó Westfield con la constructora brasileña, y por las que su empresa generó más de US$782 mil en ingresos. Sin embargo, el jefe de Estado ha negado cualquier irregularidad y señaló que por esa época (2004, 2005 y 2006) el que estaba a cargo de su firma era su socio Gerardo Sepúlveda.

Precisamente, Castro ha interrogado a Sepúlveda en Chile hace unas semanas para esclarecer en qué circunstancias pactó los contratos y si el actual presidente intervino en los negocios.

Por este mismo caso fue interrogada, el pasado viernes, María del Rocío Vesga Gatti. Ella fue miembro del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros cuando Kuczynski era primer ministro (2005). De acuerdo a un informe del programa Cuarto Poder, en la relación de visitas a la sede de la PCM en ese año, figura que Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht en Perú, visitó a Vesga en dos oportunidades. No obstante, la ex funcionaria ha negado haberse reunido con Barata.