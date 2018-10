En julio de 2014, cuando Daniel Urresti era el ministro más popular del gobierno de Humala , difundí en el programa No hay Derecho el documento que lo sindicaba como autor del asesinato de Hugo Bustíos.

En abril de 2015 hice referencia a versiones que me llegaron del entorno del ex militar que daban cuenta de que se habría producido una serie de ofrecimientos de prebendas a Edgardo Montoya Contreras, su ex compañero de armas, quien lo vinculaba con los dramáticos hechos de 1988, para que cambiara su versión; sin embargo, advertí que la única manera de probar aquello era si en el transcurso de los días eso sucedía. Así ocurrió.

El testigo a través de una carta notarial se retractó. El hecho se condice con el comportamiento sinuoso del ex candidato a la Municipalidad de Lima, que fue acusado, ya en juicio oral, de falsificar un documento con la firma del notario de Huanta, César Girón, que señaló ante la Sala Penal que la supuesta declaración jurada a su nombre, presentada por la defensa de Urresti para favorecerlo, era “una burda falsificación”. Parece que ese accionar fue sistemático.