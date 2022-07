La bancada de Renovación Popular anunció la presentación de la candidatura de la legisladora Gladys Echaíz para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso en el periodo 2022-2023.

En conferencia de prensa, donde participaron miembros del grupo parlamentario de Avanza País, el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, informó que el acuerdo se adoptó este mismo sábado.

En tanto, Echaíz indicó que decidió atender el pedido de organizaciones sociales, congresistas y sus electores, luego de tomarse una “reflexión necesaria”.

“Luego de una pausa que se tomó en la bancada de Renovación y de la reflexión necesaria para tomar una decisión tan importante, como es la de candidatear a la Mesa Directiva del Congreso, institución básica y elemental en nuestro país y en todo estado democrático, y habiendo recibido las recomendaciones y pedidos no solo de nuestros electores, sino de organizaciones civiles, de agrupaciones y de toda índole, e incluso de colegas demócratas, decidí acceder a la petición y postular a la Mesa Directiva del Congreso de la República”, expresó.

“Nos mueve el compromiso que tenemos con el país de trabajar y de dejar de lado cualquier tipo de esfuerzo, dar todo lo que tenemos, sobre todo en momentos tan difíciles que vive el país. Necesitamos trabajar de acuerdo para recuperar la credibilidad, la paz y traer calma al país”, añadió.

Echaíz indicó que su lista estará integrada por congresistas de todas las bancadas e invitó a otros grupos parlamentarios a sumarse a su candidatura para consolidar el “estado de derecho, democracia y nuestra libertad”.

“Las puertas están abiertas, invitamos a todos los colegas demócratas, a las bancadas demócratas, a todos aquellos que buscan la recuperación y consolidación de nuestro estado de derecho, de nuestra democracia, de nuestra libertad y todo aquello que demande recuperar la situación difícil en que se encuentra nuestro país”, subrayó.

El cambio de timón respecto a Gladys Echaíz se produce un día después de que dicha bancada anunciara que la parlamentaria no postulará a ningún cargo en la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

“La Dra. Echaíz la hemos recibido en la bancada. Es una persona muy profesional, muy correcta y nos ha manifestado que declina cualquier tipo de postulación. Ella no tiene intenciones de postular a la mesa del Congreso”, había informado ante la prensa el propio Montoya.

El parlamentario también había señalado que su flamante colega de bancada ha agradecido el apoyo que recibió de quienes la consideraban una buena opción para presidir el Parlamento en el siguiente periodo y en las elecciones que se llevarán a cabo el 26 de julio.

“Los argumentos (para no presentar candidato) es que no concuerdan con nuestros principios y valores los que están en las listas y los que están postulando a la Mesa Directiva. No tenemos la misma vinculación ideológica y nosotros valoramos mucho los valores que respetamos”, aseguró Montoya al ser consultado sobre los motivos de la declinación de Renovación Popular a tentar un puesto a la cabeza del Congreso.

Cambio de bancada

Gladys Echaíz presentó el pasado 15 de julio su carta de renuncia a la bancada de APP, con la que había llegado al Parlamento en las pasadas elecciones generales.

La congresista argumentó “razones de conciencia” para justificar su dimisión. Días atrás Echaíz no había descartado que vaya a presentar su renuncia a la bancada por la que fue electa y dijo que le parecía saludable que el liderazgo de la Mesa Directiva cambie periódicamente.

“Mire yo he sido elegida como congresista y sé trabajar como soldado, coronel y general, estoy donde soy necesaria y donde esté seguiré trabajando, la elección de la Mesa es un trabajo de las bancadas, cada bancada elige a su mejor cuadro, eso hará APP que es la que le tocaría por los acuerdos, como ustedes saben yo soy una invitada, no conozco los acuerdos internos solo sé que debemos elegir al presidente de la Mesa Directiva”, acotó.

