La congresista Gladys Echaíz no descartó postular a la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, luego de renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso (APP) el último viernes.

En declaraciones a los periodistas, la exfiscal de la Nación aclaró que se presentaría como candidata solo si es necesario para el país. “Solo si el país me necesita, nada más”, subrayó.

No obstante, Echaíz aseguró que esa no es la razón por la cual se alejó de la bancada de APP, sino las diferencias que se habían establecido entre los integrantes del partido y los invitados.

“Ha sido público. Se establecían diferencias entre los miembros del partido y los invitados, y no se sabía si uno pertenecía o no a una bancada, pues a veces sí, a veces no se nos citaba a las reuniones”, expresó.

“No es esa la razón que me mueve a mí a ir o venir de un lado a otro (postular a la presidencia del Congreso). Las especulaciones creo que no son buenas. Quien me conozca a lo largo de mi vida sabrá que no me mueve a mí un cargo, una elección, no tendría por qué hacer este tipo de cosas por un cargo directivo”, añadió.

Declaraciones Gladys Echaíz

Como se recuerda, Gladys Echaíz presentó el último viernes 15 de julio su carta de renuncia a la bancada de APP, con la que había llegado al Parlamento en las pasadas elecciones generales.

En su misiva la exfiscal de la Nación argumentó “razones de conciencia” para justificar su dimisión y agradeció a los integrantes del grupo parlamentario y al presidente del partido, César Acuña Peralta, por invitarla a postular al Legislativo.

Días atrás Echaíz no había descartado que vaya a presentar su renuncia a la bancada por la que fue electa y dijo que le parecía saludable que el liderazgo de la Mesa Directiva cambie periódicamente.

“Mire yo he sido elegida como congresista y sé trabajar como soldado, coronel y general, estoy donde soy necesaria y donde esté seguiré trabajando, la elección de la Mesa es un trabajo de las bancadas, cada bancada elige a su mejor cuadro, eso hará APP que es la que le tocaría por los acuerdos, como ustedes saben yo soy una invitada, no conozco los acuerdos internos solo sé que debemos elegir al presidente de la Mesa Directiva”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones de Pedro Castillo en actividad oficial