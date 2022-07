La congresista Gladys Echaíz, recientemente nombrada como integrante de Renovación Popular, no postulará a ningún cargo en la Mesa Directiva del Poder Legislativo, según informó la bancada este viernes.

“A la doctora Echaíz la hemos recibido en la bancada. Es una persona muy profesional, muy correcta y nos ha manifestado que declina cualquier tipo de postulación. Ella no tiene intenciones de postular a la Mesa del Congreso”, informó ante la prensa el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya.

El parlamentario también aseguró que su flamante colega de bancada ha agradecido el apoyo que recibió de quienes la consideraban una buena opción para presidir el Parlamento en el siguiente periodo y en las elecciones que se llevarán a cabo el 26 de julio.

“Los argumentos (para no presentar candidato) es que no concuerdan con nuestros principios y valores los que están en las listas y los que están postulando a la Mesa Directiva. No tenemos la misma vinculación ideológica y nosotros valoramos mucho los valores que respetamos”, aseguró Montoya al ser consultado sobre los motivos de la declinación de Renovación Popular a tentar un puesto a la cabeza del Congreso.

Gladys Echaíz cambia de bancada

Gladys Echaíz presentó el último viernes 15 de julio su carta de renuncia a la bancada de APP, con la que había llegado al Parlamento en las pasadas elecciones generales.

La congresista argumentó “razones de conciencia” para justificar su dimisión. Días atrás, Echaíz no había descartado que fuera a presentar su renuncia a la bancada por la que fue electa y dijo que le parecía saludable que el liderazgo de la Mesa Directiva cambie periódicamente.

“Mire yo he sido elegida como congresista y sé trabajar como soldado, coronel y general, estoy donde soy necesaria y donde esté seguiré trabajando, la elección de la Mesa es un trabajo de las bancadas, cada bancada elige a su mejor cuadro, eso hará APP que es la que le tocaría por los acuerdos, como ustedes saben yo soy una invitada, no conozco los acuerdos internos solo sé que debemos elegir al presidente de la Mesa Directiva”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Kimberly García gana segunda medalla de oro en Marcha Mundial de Atletismo