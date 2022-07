A pocos veinte días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, la bancada de Avanza País acordó respaldar la postulación de la legisladores de Alianza para el Progreso (APP), Gladys Echaíz, quien ha sido voceada como una posible sucesora de María del Carmen Alva.

La tercera vicepresidenta del Legislativo e integrante del referido bloque, Patricia Chirinos, reveló que, a la fecha, el único acuerdo que ha tomado su grupo político, es avalar una eventual candidatura de la exfiscal de la Nación, cuyo nombre se encuentra en el bolo junto con los de Roberto Chiabra y Héctor Acuña.

Para Chirinos, empero, no hay otro postulante que responda a la actual coyuntura política. “No vemos a otros candidatos de APP para la Mesa, es algo que (César) Acuña y sus congresistas tienen que reflexionar; (...) tiene que medir bien cada paso que dé”, comentó.

La legisladora se refirió, además, al acuerdo asumido el año pasado por 5 bancadas para que sea un representante de APP quien tenga la conducción del Legislativo. “Este acuerdo –que queremos respetar para que Alianza para el Progreso esté en la presidencia– debería pasar porque antes Acuña y los de APP nos aseguren que van a estar a favor de la vacancia (presidencial); (...) cuando hicimos el acuerdo inicial dimos la palabra de caballeros y damas de defender la Constitución y la democracia, y no es lo que ha ocurrido amparados en la gobernabilidad”, cuestionó.

EN LISTA DE ESPERA

Desde APP, en tanto, el vocero Eduardo Salhuana respondió escuetamente que sobre el tema de la Mesa Directiva “todavía no hay nada”. Fuentes congresales, en tanto, indicaron que no hay plazo para que César Acuña y su partido pongan sobre el tapete el nombre de su representante en la Mesa (ver al lado entrevista al secretario general, Luis Valdez). No obstante, ya varios grupos le han hecho llegar sus sugerencias tanto en público como en privado.

SABÍA QUE