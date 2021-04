¿Con qué bancada se siente cerca para futuros consensos en el Parlamento?

Es una cuestión de soluciones según los momentos. En el presente tenemos una grave crisis sanitaria y económica y hay que establecer equilibrios. Desde mi punto de vista, han logrado ingresar varias personas conocidas que han demostrado tener capacidad de entendimiento para arribar a consensos que solucionen los problemas del país.

¿Quiénes serían esas personas?

Anoche estuve conversando con el doctor Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) y se puede llegar a acuerdos con él para impulsar políticas públicas y desarrollo en temas de salud. Hay congresistas que han trabajado en las FF.AA. y ellos tienen mucho interés en la seguridad y en la paz social. Son personas que creen en la libertad.

Gladys Echaíz: "Enfrentar al pobre con rico es un argumento trillado"

¿Cree que es posible la desactivación del TC a simple firma?

(Ríe) No, para eso hay que hacer una modificación constitucional. Es una broma de mal gusto. No se puede desaparecer sin una reforma y eso toma tiempo y mucho debate. Veremos qué pasa, falta tiempo y primero hay que ganar las elecciones.

No me mencionó un nombre de Perú Libre.

Aún no los conozco. De alguno de ellos conozco su paso por algún medio judicial. Cuando he sido fiscal provincial he conocido a alguno de ellos porque tenían una vida activa en movimientos terroristas de entonces y participé en algunas investigaciones, pero el tiempo ha pasado y no sé qué pasó luego. Creo que las personas pueden cambiar.

¿Debemos sentir temor de lo que podría venir?

Se está polarizando a la población y eso me preocupa. Enfrentar al pobre con el rico es un argumento trillado. No me parece responsable, no se dan cuenta del contenido de las palabras o lo que puedan generar en el futuro. El pueblo esa sabio y ahora no se va a dejar manipular. Vamos a serenarnos sin generar odios ni levantar sentimientos divisionistas.

TE PUEDE INTERESAR