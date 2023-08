La congresista de Renovación Popular Gladys Echaíz anunció que apoyará la moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, cuando esta sea presentada. “No veo otra cosa, porque la institucionalidad ha quedado postergada en base a intereses”, aseguró a la prensa.

La parlamentaria calificó de “vergonzoso” e “intolerable” que trabajadores de Soto hayan utilizado cuentas falsas para atacar a otros congresistas en redes sociales. Sin embargo, aseguró que Avanza País, Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso y Perú Libre sostienen al titular del Parlamento.

“Veremos el día que se presente la moción de censura quiénes son los congresistas que realmente buscan recuperar la imagen y respeto a la institución congresal”, señaló.

La ex fiscal de la Nación indicó que su apoyo a la eventual moción de censura contra Soto es a título personal y no de su bancada. No obstante, indicó que ya se debe tomar una decisión sobre el caso.

Asimismo, dijo no confiar en la Comisión de Ética “después de haber visto los resultados de las anteriores comisiones” y señaló que el grupo de trabajo está integrado por “las mismas bancadas que lo protegen [a Soto]”.