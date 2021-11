Durante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, que es presidida por la parlamentaria Gladys Echaíz (APP), hubo momentos de tensión durante la participación del ministro de Defensa, Walter Ayala, quien asistió para responder sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno a cargo de la Policía Nacional. El miembro del gabinete ministerial recibió el llamado de atención de la titular del grupo de trabajo por las palabras que refirió contra sus críticos.

“Esta es una comisión del congreso y está usted dirigiéndose a los representantes del pueblo, nadie busca hacerse famoso cuando se pregunta a la autoridad por las razones por las circunstancias que motivaron tal o cual decisión”, indicó la también exfiscal de la nación.

Ante ello, Ayala aseguró que “no me he dirigido a nadie que está presente en esta comisión. Me he dirigido a mucha gente que sale en la televisión que funge de opinólogos, fuguen de constitucionalistas cuando no saben de leyes”.

Sin embargo, Echaíz insistió en pedir respeto al titular de Defensa. “Está digiriéndose a la comisión de justicia, no a las cámaras de televisión. Ene se sentido, guardemos el respeto, las formas, que en ese mismo sentido nos vamos a conducir nosotros. Es una comisión técnica y técnicamente vamos a actuar”, indicó la parlamentaria y resaltó que “acá más allá del color político que puedan tener los miembros de la comisión buscamos la verdad, respeto a la legalidad y buscamos el respeto al ordenamiento legal”.

Minutos después, durante la participación del congresista Héctor Ventura (Fuerza Popular), quien calificó de “falta de capacidad en gestión pública” el nulo avance en la reforma por la seguridad ciudadana, se suscitó otro momento donde tuvo que intervenir Echaíz para pedir respeto al grupo que preside.

Antes de que el parlamentario pueda terminar su intervención, el titular de Defensa lo interrumpió. Ante ello, la presidenta de la comisión le resaltó a Ayala que “(a él) le preocupa a usted mucho la televisión, mejor preocúpese por argumentar”.

Ayala decidió contestar y aseguró que solo estaba respondiendo los comentarios en contra de la gestión del apoyo de las Fuerzas Armadas a favor del orden interno, hecho que corresponde a la Policía Nacional; sin embargo la parlamentaria le volvió a exigir respeto a los miembros del grupo de trabajo.

