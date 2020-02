La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró este martes que el peritaje, que según indicó el fiscal superior Rafael Vela se le ha realizado a su patrocinada, se llevó a cabo “a espaldas de la defensa”.

A través de su cuenta de Twitter, Loza indicó que este procedimiento “es absolutamente ilegal”.

"El nivel de abusos y violaciones al debido proceso por parte del Ministerio Público en el caso de Keiko Fujimori no tiene límites. Hacer una pericia a espaldas de la defensa es absolutamente ilegal. La fiscalía hace mucho perdió objetividad", escribió.

"Oficialmente, el fiscal Pérez aún no ha designado peritos, sin embargo su jefe, el fiscal Vela, habla ya de una pericia en curso. ¿Será que ya todo está armado?", se preguntó.

Más temprano, el fiscal coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, calificó como sospechoso que el peritaje que se está realizando contra Keiko Fujimori encuentre que la excandidata presidencial “no tiene bienes”, a pesar de su actividad política, los ingresos de ella y su familia y por las prácticas que suelen encontrarse dentro de organizaciones criminales.

“(Hemos pedido peritaje contra Keiko Fujimori). Evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa que no tiene nada”, señaló Vela Barba en declaraciones a Radio Santa Rosa.

“Va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad porque no hay bienes, pero revela que una persona es muy sospechosa que no tenga bienes", indicó.

Asimismo, Loza cuestionó que “sin sustento” se señale que “los aportes a Fuerza Popular fueron al patrimonio personal” de Keiko Fujimori. Lamentó, en ese sentido, que los fiscales le imputen a la excandidata presidencial afirmaciones abiertamente falaces.

“Primero dijeron que Keiko no tenía arraigo porque vivía en casa alquilada. Ahora dicen que el hecho de que no tenga propiedades es prueba de lavado de activos. Los fiscales no solo crean delitos, además los imputan con afirmaciones abiertamente falaces”, manifestó.

Finalmente, la abogada consideró que “la obsesión de estos fiscales con Keiko Fujimori será un caso de largo estudio en las facultades de Derecho”.