La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, aseguró que la defensa legal de la excandidata presidencial se orientará al Tribunal Constitucional (TC) donde, dijo, espera que “se haga justicia”.

Esto, luego de que la jueza suprema Susana Castañeda Otsu emitiera su resolución respecto a la casación interpuesta por Fujimori y determinase que la prisión preventiva de la excandidata presidencial se acortará de 36 a 18 meses, culminando el 30 abril del 2020.

“Nos vamos ahora a la instancia constitucional que es la que queda habilitada para nosotros, donde esperamos que se haga justicia para Keiko Fujimori. Justicia que, lamentablemente, no hemos encontrado aquí en el Poder Judicial”, sostuvo.

"No ha existido en estos 11 meses justicia para Keiko, es lamentable, es reprochable. Hoy es Keiko, mañana puede ser cualquiera de ustedes", señaló.

Giulliana Loza indicó que desde que su defendida fue detenida “arbitrariamente”, en octubre del año pasado, solo ha sufrido “una cadena constante de abusos y afectaciones a sus derechos fundamentales” y consideró que “la presión externa se ha impuesto en perjuicio de la libertad” de Fujimori.

"Nos vamos con la conciencia tranquila de haber hecho un buen trabajo, pero vamos a seguir batallando. Esto no significa que nos rendimos, por el contrario, estamos más fuertes con la familia en la defensa de que vamos a seguir luchando, día tras día, hasta que Keiko recupere su libertad", indicó.

"Hemos sido todos testigos de que la presión de factores externos se han impuesto al debido proceso", añadió.

“ES UNA PERSECUCIÓN SELECTIVA”

El esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, en tanto, cuestionó la decisión de la Corte Suprema y consideró la excandidata presidencial sufre “una persecución selectiva” por parte del Poder Judicial.

Aseveró, en ese sentido, que la lideresa de Fuerza Popular no ha salido de prisión “porque tiene el apellido Fujimori”.

“No les importa que Keiko siempre haya enfrentado a la justicia, no les importa. No hay justicia, no hay argumentos jurídicos, no hay un debido proceso, mucho menos parece que les interesa el gran daño que le han hecho a mis hijas y cómo está todo esto afectando la salud de mi esposa. Eso no les importa”, manifestó.

“Solo les importa el odio. El odio que tienen a los Fujimori, aquí no hay justicia, aquí hay una persecución selectiva, y todo el Perú lo sabe. Hoy mi esposa no sale libre por la sola razón de que tiene el apellido Fujimori. Basta, por favor. Esto que quede en la consciencia de cada uno de los responsables”, remarcó.