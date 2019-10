La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza , dijo creer este jueves que si no hubiera “ruido político” alrededor del caso de su patrocinada, la lideresa de Fuerza Popular no estaría privada de su libertadad.

“Para mí ha sido muy frustrante tener que enfrentar esta defensa dentro de un ruido político constante. Quizás si no estuviera defendiendo a la líder de oposición, creo que Keiko no estuviera presa en este momento, si no fuera por todo este ruido político”, sostuvo en una entrevista con Canal N

“En verdad el ruido político nos ha causado tanto daño, porque siempre todo lo malo que ha sucedido en el Congreso se lo achacaban a Keiko”, agregó.

En esa línea, Loza indicó que ha pedido la inhibición de la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, puesto que en una entrevista “dijo ser adversa al fujimorismo”.

“La magistrada Ledesma, lamentablemente, ha reconocido públicamente, ser adversa al fujimorismo. Esa simple mención y reconocida por ella misma cuando dijo que se respetó su literalidad en ese semanario ['Hildebrandt en sus trece'] pues preocupa bastante”, señaló.

"Yo no puedo ir a una audiencia y declararme adversa al fujimorismo cuando voy a resolver un hábeas corpus, una demanda, de la lideresa del fujimorismo. Entonces, sin duda alguna, ahí no existe imparcialidad", consideró.

Más temprano, Keiko Fujimori se pronunció al cumplirse un año de su detención. La excandidata presidencial negó que encabece “una organización criminal” o que haya cometido algún delito.

“No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro", escribió en sus redes sociales.

“Pongamos cada cosa en su lugar. No confundamos la actividad política con la justicia penal, hacerlo no solo daña a los políticos, daña a las instituciones democráticas, daña a todos”, añadió.