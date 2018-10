Giulliana Loza: "No es correcto que usen los chats como pruebas, porque politizan el proceso"

La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza , afirmó esta mañana que "no es correcto" utlizar las conversaciones del chat 'La Botica' como pruebas en la audiencia de prisión preventiva contra su patrocinada porque "politizan el proceso penal". Consideró en esa línea, que los chats "contaminan" el debate jurídico.

" No es correcto que se utilicen los chats como pruebas, no debería porque se está politizando el proceso penal y eso no es adecuado. Son cuestiones ajenas al debate hoy en día", sostuvo en diálogo con ATV.

"Dejemos de lado los chats, son opiniones políticas ajenas a este debate, en verdad creo que contaminan mucho el debate que estamos teniendo acá", señaló.

Como se recuerda, esta mañana el diario El Comercio reveló nuevas conversaciones del chat 'La Botica' en el cual se observan coordinaciones de Fuerza Popular sobre el debate de la acusación constitucional contra el destituido ex juez supremo César Hinostroza y contra el legislador Héctor Becerril; así como el debate de los proyectos de reforma constitucional planteados por el presidente Martín Vizcarra.

En esa línea, Loza indicó que es "irregular" que se filtren estas conversaciones de esta manera, porque no les da tiempo a la defensa para refutarlas.

"Es irregular que se hayan filtrado, porque no permiten a las defensas tener el tiempo suficiente para poder preparar y refutar los cargos", manifestó.

Sin embargo, la abogada de Keiko Fujimori remarcó que estas carecen de importancia para lo que se está analizando en la audiencia.

"Igual, estas conversaciones no inciden ni tienen relevancia para el debate que estamos teniendo acá en la audiencia", detalló.