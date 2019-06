Abogada de Keiko Fujimori descarta participación en hábeas corpus rechazado este viernes

La abogada de Keiko Fujimori , Giulliana Loza, descartó este viernes que la defensa legal de la lideresa de Fuerza Popular haya tenido alguna relación con el hábeas corpus presentado en contra del juez Richard Concepción Carhuancho por presunta vulneración al debido proceso en el caso de su patrocinada.

Loza detalló que no conocía la presentación de este recurso y destacó que no conocen al ciudadano demandante.

"Informamos que este hábeas corpus no ha sido presentado por nuestra defensa. No teníamos conocimiento del mismo, no conocemos al demandante y no somos parte de dicho proceso constitucional", escribió en su cuenta de Twitter.

Este comentario se produce luego de que la Corte Superior de Justicia informase en sus redes sociales que el 40° Juzgado Penal declaró improcedente el referido hábeas corpus.

Cabe destacar que desde el 15 de enero el juez Richard Concepción Carhuancho fue apartado de este proceso luego de que la Segunda Sala de Apelaciones declarase fundado un pedido de recusación en su contra por "no preservar la apariencia de imparcialidad" en unas declaraciones sobre la referida investigación a un medio.

Como se recuerda, Fujimori Higuchi, quien desde el 31 de octubre del 2018 cumple la orden de prisión preventiva por 36 meses en su contra, solicitó, a través de un recurso de casación, que la Corte Suprema anule dicha medida.

La ex candidata presidencial es sindicada por la fiscalía como la cabecilla de una organización criminal al interior de Fuerza Popular dedicada al lavado de activos.