La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza , dijo esta noche que hubiera querido que la lideresa de Fuerza Popular estuviera ya en libertad para pasar la navidad con su familia. Precisó que la ex candidata presidencial no tiene ningún privilegio en su régimen carcelario y lamentó que no existan visitas por festividades.

"Estamos esperando la resolución, desde luego no es muy fácil, sobre todo en estos días, y nosotros hubiéramos deseado, y te digo sinceramente que Keiko estuviera en estas fechas con sus hijas, con su esposo, yo creo que ese era el deseo de todos. Ha sido muy difícil", sostuvo en una entrevista con 'Cuarto Poder'.

"Cada despedida de las niñas es muy difícil. La última despedida ha sido muy dolorosa, porque ya no se van a volver a ver hasta la siguiente visita que es el miércoles [después de navidad]", señaló.

Como se recuerda, Fujimori Higuchi cumple 36 meses de prisión preventiva desde el 31 de octubre por presuntamente liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos al interior de Fuerza Popular.

En otro momento, Loza se refirió a su condición de coimputada en la investigación que realiza el fiscal José Domingo Pérez por el Caso Cocteles y negó haber obstruido de manera alguna la justicia coaccionando a testigos.

"Ninguno de los testigos y en este caso específicamente, en mi persona, ninguno hace mención a que hubiera sido intimidado o amenazado para prestar mi declaración", manifestó.

"Es totalmente falso lo que dice esa persona, porque dice lo mismo que otro testigo en épocas y años distintos", remarcó.

Cabe destacar que el Ministerio Público ha pedido comparecencia con restricciones para Loza. El mismo requerimiento solicita que la abogada no pueda mantener comunicación con ninguno de los coinputados en la investigación, por lo que dejaría de ser abogada de Keiko Fujimori en caso el Poder Judicial acceda a la medida.