Loza cuestiona que fiscal haya expuesto públicamente su información personal

La abogada de Keiko Fujimori, Giuliana Loza , cuestionó esta tarde que el fiscal integrante del equipo especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez haya expuesto públicamente su información personal durante la audiencia por el pedido de comparecencia con restricciones en su contra.

"Llama poderosamente mi atención y también mi preocupación que el fiscal haya mostrado parte de mis ingresos personales y económicos, además de haber expuesto de manera pública y a nivel nacional mi número de teléfono", sostuvo Loza en diálogo con la prensa a su salida de la Sala Penal Nacional.

"Con todo esto, sin duda alguna, está poniendo en riesgo mi vida, cuando no mi integridad", señaló.

En esa línea, Loza reiteró que no ha obstruido a la justicia pues "nunca se ha conducido de manera ilícita" y cuestionó la acusación del fiscal José Domingo Pérez

"En ningún caso me he conducido de manera ilícita, me sigue sorprendiendo el accionar del fiscal Pérez Gómez", indicó.