Giselle Zegarra: "Villarán desnaturalizó contrato de Línea Amarilla"

En la sesión de ayer de la comisión Lava Jato del Congreso, la ex gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Giselle Zegarra, cuestionó los cambios que se hicieron al contrato de la Línea Amarilla, firmado con la Lamsac –vinculada a OAS–, cuando Susana Villarán era alcaldesa de la capital.

“El contrato fue desnaturalizado por la gestión de la señora Susana Villarán, desde mi punto de vista”, explicó.

Asimismo, manifestó que se firmó un “acta de acuerdos” con los cambios que se planteaban, pese a que “no se puede hacer una renegociación antes de los tres años”.

Para Zegarra, tampoco se necesitaba una adenda, pues afirmó que el proyecto “era autosostenible y se podía ejecutar exactamente como estaba en el contrato”.

“¿Qué se hizo en la adenda? Se amplió el plazo de la concesión de 30 a 40 años, se dio un tercio más de los ingresos originalmente otorgados en explotación”, indicó.

Del mismo modo, aseguró que durante dicha gestión se cambió la obligación de Lamsac (concesionaria de la Línea Amarilla) de ejecutar un Metropolitano en Evitamiento.

No responde

Posteriormente, y al ser consultada sobre la presunta conversación publicada hace unos meses por IDL-Reporteros entre ella y el ex presidente de OAS, Leao Pinheiro, en el que se habría concretado el retiro de publicidad del proyecto Línea Amarilla para no beneficiar a Villarán, Zegarra señaló que prefería obtener de manera oficial el texto de las conversaciones.

“Reconocer ese texto no puedo, porque no lo tengo (...) No soy corrupta”, resaltó.

No obstante, sí reconoció que se reunió con el alcalde Luis Castañeda y el empresario en donde hablaron del proyecto, aunque aseguró que no fue como una asesoría.

Por su parte, la presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra (FP), cuestionó la falta de colaboración por parte de la ex funcionaria en este tema, aunque indicó que volverán a citarla para concluir las preguntas pendientes.

Datos

- Giselle Zegarra fue citada nuevamente para el miércoles a las 3 de la tarde.



- Hoy irán a la comisión Lava Jato el ex ministro de Educación, Javier Sota Nadal, quien firmó la ley que exoneró del SNIP a obras vinculadas a Odebrecht, y el ex director de Proinversión, Jorge León.



- La comisión también espera al ex presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, a quien convocaría para la primera quincena de octubre, con el fin de que responda por la Interoceánica.