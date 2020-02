La exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, rechazó este viernes haber sido la operadora del exalcalde capitalino Luis Castañeda Lossio y aseguró haber tenido más que una relación profesional con el exburgamaestre.

“No he sido ningún brazo operador de Castañeda. Yo no he tenido una relación cercana con Castañeda, sino profesional”, sostuvo en una entrevista con Canal N luego de que se hiciera público un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en su contra, requerimiento que se extiende al mismo Castañeda y al excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez.

En el requerimiento de prisión preventiva se incluyó la declaración al Ministerio Público del exfuncionario de la Municipalidad de Lima, Martín Bustamante quien, en su testimonio, señaló que Castañeda le solicitó “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez” para “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”.

“Quien conoce mínimamente al señor Castañeda sabe que esas no son palabras de él. Él no diría esto ni por sus hijos, porque no habla así”, respondió al respecto Zegarra.

Reveló, en ese sentido, que tuvo una relación tirante con el exburgomaestre porque le decía "las cosas como son".

“Mi relación ha sido profesional y en muchas ocasiones tirante con Castañeda porque yo siempre he dicho las cosas como son y las cosas que hay que decir las decía y a él no le gustaba que se las diga”, manifestó.