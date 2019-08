Giselle Zegarra sobre Luis Castañeda: "Yo pongo las manos al fuego por mí"

Giselle Zegarra, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Luis Castañeda , señaló que no pone las manos al fuego por el exalcalde de Lima y que no habla con él desde el 2015, cuando dio por concluida su asesoría.

"Yo pongo las manos al fuego por mí, nada más. Exclusivamente […] No hablo con el señor Castañeda desde el 2015, desde que acabó mi asesoría, que yo la di por concluida. Ni siquiera he contestado ninguna llamada de nadie. Él nunca llama", dijo en 'Cuarto Poder'.

Explicó que cuando firmó, a nombre de la Municipalidad de Lima, el contrato de concesión de la vía Línea Amarilla, que entregaba por 30 años el manejo de los peajes de la Vía de Evitamiento a la empresa brasileña OAS, a cambio de obras por casi 500 millones de dólares, lo hizo por orden de Castañeda Lossio.

"La firma del contrato no era una competencia mía. Era competencia del alcalde de ese entonces, que me delegó el acto de firma. No me delegó la competencia. Si me hubiera delegado la competencia yo hubiera podido decidir si firmar o no. Me delegó el acto de firma, era un mandato imperativo", refirió.

Sobre la conversación de WhatsApp con Leo Pinheiro, expresidente de OAS, Zegarra Flores afirmó que tanto Castañeda Lossio como el representante de la empresa brasileña se reunieron, en setiembre de 2014, para hablar sobre el proyecto Río Verde.

La exfuncionaria municipal también aseguró que se enteró que había un reclamo de OAS por más 100 millones de dólares por gastos generales, y que estaba a punto de ser cerrado, el cual iba a ser compensado aumentando un sol el peaje.

Narró que Castañeda Lossio inicialmente no quiso intervenir en el asunto, dada su condición de alcalde electo, y que ella terminó bastante mortificada de la reunión porque no se hizo caso a su propuesta de ir a un arbitraje.

"Yo no sé qué estaba pasando en ese momento por su cabeza, pero lo que sí puedo decir es que había un problema. Obvio, este es el problema que se está viviendo, se aumentó S/ 1 el peaje", relató.

Zegarra también consideró que a Pinheiro "se equivoca horriblemente" al afirmar que le pidió a Leonardo Fracassi, exdirector de obras de OAS en el Perú, ponerse en contacto con ella para tratar de llegar a Luis Castañeda Lossio.

Sobre su viaje a Brasil el 9 y 10 de setiembre del 2014, cuando ya había firmado el contrato de consultoría con OAS, para ver proyectos relacionados a los Panamericanos, la exfuncionaria recordó que habló con Pinheiro del tema.

"Yo recuerdo haber hablado de los Panamericanos, que él me ha hablado de los Panamericanos porque ellos habían hecho las Olimpiadas (…) Lima no tenía ninguna competencia de los Panamericanos", sentenció.

