Oficial mayor del Congreso: "Era imposible para mí saber los antecedentes de Torres Saravia

El oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno, se presenta ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para responder por sus presuntos vínculos y la contratación de Jorge Torres Saravia, en medio de las investigaciones por la presunta red de prostitución en este poder del Estado.

Giovanni Forno dijo no conocer personalmente a Jorge Torres Saravia, pero que tuvo acceso a su información antes de nombrarlo como jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

"Yo no conozco al señor Jorge Torres Saravia y si él ha dicho lo contrario no sé porqué lo hace, pero yo no lo conozco hace tres años y medio. Yo lo he conocido el 2023 luego de nombrarlo jefe, que se presentó a mi oficina para saludarme, para agradecerme el nombramiento y para ponerse a disposición respecto del trabajo que debía realizar como jefe de la Oficina Legal y Constitucional. Eso ha sido en agosto de 2023", refirió Forno.

"Antes de eso, yo he trabajado acá, él ha trabajado acá, puede ser que nos hayamos cruzado en algún momento pero que me lo hayan presentado no, no lo conozco. Leído su currículo, sí sabía que efectivamente había trabajado en despachos congresales lo que le daba un plus para hacer el nombramiento correspondiente", agregó.

NO CONOCÍA SUS ANTECEDENTES

Ante la pregunta por parte de la congresista Margot Palacios, sobre si conocía los antecedentes policiales de Torres Saravia, el oficial mayor manifestó que estos no figuraban en las plataformas oficiales del Estado.

"Respecto a los incidentes que señala la señora congresista, sobre temas policiales como aparentemente haber estado manejando en estado de ebriedad, en el 2019 por violencia doméstica, o en el 2020 por violación, son temas que yo he conocido recién ahora y que están en los documentos del legajo del señor Torres Saravia y que pueden conocer los congresistas, con las fechas correspondientes. Y que a día de hoy figuran de la misma manera", refirió Forno ante la comisión congresal.

"No hay ningún antecedente policial que registre el señor Torres Saravia, por lo tanto, era imposible para mí poder saber si es que había esto. Yo simplemente verifico las plataformas que el Estado le provee al sector público respecto de los antecedentes policiales, penales, judiciales y otros a los que he hecho referencia y ninguno de estos tres, que creo son los más importantes, reflejaba ningún impedimento en ese momento ni ahora para hacer una contratación con el señor Torres Saravia", culminó.

Como se sabe, tras la violenta muerte de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, en un extraño incidente cuando estaba a bordo de un taxi, en La Victoria, hecho que estaría relacionado a una presunta red de proxenetismo en el Legislativo, la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado ha citado a declarar a Jorge Torres Saravia, ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado en este caso.

Junto a él, otros cuatro funcionarios de la institución fueron citados: el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno; el procurador del Legislativo Manuel Peña; Jesús Llanos, quien hoy dirige la Oficina Legal; y la jefe de Recursos Humanos Haidy Figueroa.

