Con la reunión entre Martín Vizcarra y Manuel Merino, ¿cree que en los próximos meses la relación entre Ejecutivo y Legislativo será más tranquila y de coordinación?

Lo importante es que el Ejecutivo y Legislativo dialoguen de manera permanente para abordar los temas en los que están de acuerdo e identificar los temas en los que no lo están. Ojalá sigan dialogando a lo largo de los diez meses que tenemos adelante (hasta julio de 2021) para que esto contribuya a tener unas elecciones tranquilas y una transferencia de mando sin sobresaltos.

Entonces, ¿los peruanos podemos estar seguro de que se acabaron las rencillas?

Es difícil saberlo, seguramente se han dejado heridas. La ministra de Economía vino a sustentar el proyecto de ley sobre la reprogramación de deudas para buscar un punto de encuentro con el proyecto del Legislativo sobre el mismo tema, y se ha sacado adelante un texto de común acuerdo que permita atender a las personas que tienen dificultades para pagar sus deudas. Esa es una demostración de que el diálogo ayuda a acercar posiciones.

El cuestionado Edgar Alarcón sigue como presidente de la Comisión de Fiscalización, y desde el gobierno se le considera el artífice de la crisis. ¿Qué debe pasar con Alarcón?

Alarcón vició los audios (de Karem Roca) como prueba importante en el proceso de investigación contra el presidente y su entorno. Lo hizo para aprovecharse y vacar al presidente; eso fracasó. Alarcón ha quedado muy desacreditado y la oportunidad ha servido para recordar que la fiscal de la Nación ha presentado tres denuncias constitucionales por hechos que ocurrieron cuando fue contralor general de la República. No tiene sentido que presida la Comisión de Fiscalización.

¿Se aferra al cargo?

No ha dado un paso al costado, pero en acusaciones constitucionales ya se han admitido dos de tres denuncias. Falta una, que creo que es la más grave, en la que unos colaboradores reconocen que le pagaron un soborno para que beneficie a la Municipalidad de Chiclayo.

El viernes detuvieron al círculo íntimo de Vizcarra. ¿Qué cree que va a pasar con el presidente?

Vizcarra tendrá que enfrentar varias investigaciones. Tendrá que enfrentarlas y defenderse. Espero que le vaya bien y no siga el camino de anteriores gobernantes que han terminado con graves problemas judiciales. Hay que confiar en que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones impecables y que no estén sesgadas.

¿Cómo daña esta situación a la figura presidencial?

Nunca tuvimos una fiscalía empodera, creo que eso es bueno. En relación con este caso habrá que ver qué arrojan las investigaciones. Por lo que hemos visto en el Congreso hasta ahora, los hechos no envuelven la gravedad que han involucrado a otros presidentes que están en proceso de extradición o arresto domiciliario. Me da la impresión de que un contrato con Richard Swing no reviste gravedad por los montos señalados. Pero, como se ha negado que el presidente tenga que ver con esa contratación, se está investigando. No veo hechos gravísimos. Hay que esperar las investigaciones. Me sorprenden un poco las disposiciones que ha adoptado la Fiscalía. Entiendo que sus investigaciones están dentro del marco de la ley.

Un tema que será muy importante este mes es la elección de integrantes para el TC. ¿No debería ser el próximo Congreso el que los elija?

Este Congreso es competente para elegir al Tribunal Constitucional. Lo que debemos hacer nosotros es garantizar que la ley que tenemos para la elección de los magistrados se traduzca en un reglamento que dé las garantías de transparencia, de publicidad y de participación ciudadana. La comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos se debe dotar de una secretaría técnica que pueda cumplir a cabalidad y eficiencia este concurso público de méritos. Si esto ocurre, y si se presentan buenos candidatos, creo que el Congreso ha de haber cumplido con su tarea de nombrar a personas idóneas para el TC. Si eso no ocurre, habremos fracasado en el intento.

A un año del cierre del Congreso, ¿Cuál es la lección?

El 30 de setiembre de 2019 se encontró una salida constitucional a una crisis entre el Ejecutivo y el Congreso. Hay mecanismos que debemos discutir para evitar que se repita. Se debe acabar con la vacancia por la incapacidad moral permanente. También debemos hacer que las elecciones al Congreso coincidan con la segunda vuelta presidencial y, por último, contemplar la renovación por mitades del Parlamento

