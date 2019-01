Gino Costa rechaza que le abran proceso en Ética por agresión a ex ministro Luis Alva

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa , rechazó que se le abra proceso en la Comisión de Ética por presuntamente estar vinculado a las agresiones que sufrió el ex ministro Luis Alva Castro en los exteriores de la embajada de Uruguay cuando ahí se encontraba Alan García.

“Yo no he tenido nada que ver con esa agresión, lamento y rechazo que un ex congresista sea agredido de esa manera, ni estuve para incitar a nadie a la violencia”, comentó.

Indicó que espera que el caso sea archivado, pero consideró que esta situación es una represalia “de naturaleza política”.

En tanto, Costa consideró que el presidente Martín Vizcarra ya aclaró su presunta relación con la empresa Odebrecht, e indicó que “no hay elementos para una investigación”.

“No vale la pena que el Congreso, con tantas labores de investigación y legislativa que tiene se distraiga con un hecho que no merece ser investigado”, sostuvo.

En cuanto a lo anunciado por Perú21 sobre el caso Susana Villarán destacó que “la justicia está actuando” contra todos los investigados sin importar “caiga quien caiga”.