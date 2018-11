Gino Costa: “El proceso ha debilitado a Fuerza Popular”

La coyuntura política está movida con la detención de Keiko Fujimori y el informe final de Lava Jato que no incluye al ex presidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular . Gino Costa , parlamentario no agrupado, hace un análisis de lo que sucede y señala que el Congreso no puede ser un obstáculo para la justicia.

¿Le parece una decisión acertada darle 36 meses de prisión preventiva a Keiko Fujimori?

La decisión ha sido ajustada al derecho, estoy satisfecho con la actuación de la justicia peruana. El fiscal José Domingo Pérez presentó de manera convincente la justificación de una investigación por lavado de activos, y sí es una medida extrema, pero está debidamente fundamentada. Acá no hay un hecho de persecución política.

Los legisladores de Fuerza Popular opinan lo contrario y afirman que sí existe persecución.

No hay ninguna prueba de ello. ¿A quién respondería el fiscal José Domingo Pérez? ¿A qué intereses políticos respondería el juez Richard Concepción Carhuancho? No lo han dicho y no lo pueden decir porque es simplemente un argumento de defensa sin fundamento.

Para el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, José Domingo Pérez responde al Gobierno.

Al igual que Fuerza Popular, que no presenta ningún argumento para dar una afirmación que está vacía.

¿Qué cree que pase con Fuerza Popular dentro del Congreso ahora que su lideresa está detenida?

Este proceso ha debilitado a Fuerza Popular. Se ha retirado Francesco Petrozzi, la Mesa Directiva ha pedido licencia en la bancada, el testigo protegido también es un congresista y veo imposible que siga siendo parte de la bancada.

¿Cómo impacta este debilitamiento al país?

En cualquier circunstancia, creo que este debilitamiento es positivo para el país porque reduce las posibilidades de confrontación y obstaculización de la acción del Poder Ejecutivo, y ojalá permita que no haya blindaje a personajes presuntamente involucrados en hechos de corrupción, como el fiscal de la Nación.

¿A qué cree que se deba que todos los miembros de la Mesa Directiva hayan pedido licencia en su bancada?

Es un fenómeno inusual porque llegan con una bancada y en medio de esta circunstancia deciden tomar distancia. Esto me imagino que es para evitar que su actuación esté digitada por Keiko Fujimori.

¿Debería haber nuevas elecciones en la Mesa?

Creo que es prematuro hablar de eso, hay que esperar a ver cómo se configura el nuevo escenario, qué impactos podrá tener la prisión preventiva de Keiko Fujimori, y si su bancada tendrá nuevas bajas. Las actuales elecciones han sido legítimas y el señor Daniel Salaverry todavía tiene un periodo que concluye en julio del próximo año.

¿Comparte que el Ejecutivo haya señalado que antes de dialogar con el fujimorismo se apruebe la denuncia contra Pedro Chávarry?

Me parece muy importante que Fuerza Popular dé señales de un cambio verdadero de actitud y eso pasa por dejar de blindar a personajes como el fiscal de la Nación. Se requieren gestos que expresen verdadera disposición de cambio. No basta con ofrecer menos confrontación al Poder Ejecutivo, hay que ofrecer la disposición a que el Congreso no obstruya la acción de la justicia.

Cambiando de tema, usted fue por un tiempo parte de la comisión Lava Jato, ¿cómo toma que ahora se haya revelado que en el informe final no se ha incluido a Alan García y a Keiko Fujimori?

Ojalá se pueda cambiar en el Pleno del Congreso. En todo caso, sobre el tema Keiko Fujimori la justicia ha avanzado. Y en lo que se refiere a Alan García, también está siendo investigado por la Fiscalía y lo que debería hacer el Congreso es comprometerse a no interferir con esas investigaciones.

¿Le sorprendió este resultado de la investigación?

Alan García fue presidente cuando se concesionó el Tren Eléctrico y fue su obra emblemática, pero en este proyecto ha habido corrupción, y a nivel de funcionarios de segundo nivel, eso ha quedado ya demostrado. No me sorprende que no lo hayan incluido porque, como miembro de la comisión, en algún momento había señalado que era una comisión con un claro sesgo político, en el sentido de ser severos con los opositores, que está bien que lo hagan, pero no con Keiko y Alan García.

¿Qué hacer ahora?

Tenemos que exigir severidad con todos los hechos de corrupción y que la justicia actúe de manera independiente caiga quien caiga. Pero creo que desde un principio el propósito fue tratar de sacar todo el provecho político y proteger a quienes había que hacerlo. La justicia debe ser independiente y actuar sin importar quién está detrás. El Parlamento no puede ser obstáculo a la acción del Poder Judicial como lo ha venido siendo. Esto último me parece un principio fundamental del diálogo que se está planteando.

¿Caiga quien caiga incluye también que extraditen a Alejandro Toledo?

Yo soy el primero que señala que es una vergüenza que el ex presidente rehúya la acción de la justicia, y hay que extraditarlo rápidamente, aunque los procesos de extradición de Estados Unidos son lentos. Yo no tengo frente a él ningún deseo de protegerlo, ni a él, ni a Pedro Pablo Kuczynski, ni a ninguno de los involucrados en Lava Jato.

SABÍA QUE



- Gino Costa cuestionó el proyecto del Apra que plantea que los partidos políticos no pueden ser considerados organizaciones criminales. Para el legislador, “esta es una interferencia”.



- También señaló que al Apra “siempre le ha interesado el respaldo de Fuerza Popular”, por lo que duda que debido a la situación que vive la bancada mayoritaria ahora, “esto cambie”.



- Gino Costa es uno de los parlamentarios que ha presentado denuncia contra Chávarry y espera que se le dé prioridad.