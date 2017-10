Gino Costa: "PPK no está obligado a recibir a la Comisión (Lava Jato)"

Luego de la controversia que se ha generado por la negativa del presidente Pedro Pablo Kuczynski de recibir a los miembros de la Comisión Lava Jato, el oficialista Gino Costa manifestó que el jefe de Estado tiene el derecho de rechazar este encuentro.

"Él no está obligado a recibir a la comisión, es una prorrogativa (...) Va a responder por escrito", manifestó.

Asimismo, el parlamentario consideró que PPK no ha faltado el respeto a los miembros del grupo al calificar de "circo" lo que se está haciendo.

En ese sentido, Gino Costa justificó las palabras del mandatario pues señaló que en muchas oportunidades los miembros de la Comisión Lava Jato no han tratado bien a sus invitados.

No obstante, el legislador aseguró que el hecho de que el presidente no los reciba no significa que tenga algo que ocultar.