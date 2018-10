El congresista Gino Costa (No agrupados) se pronunció sobre los nuevos audios que involucran al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , el ex juez supremo César Hinostroza y el ex presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez.

"Se confirma que hay un núcleo al que está vinculado Fuerza Popular , la reunión de Keiko (Fujimori) con Hinostroza ha quedado demostrada, igual la reunión de Becerril con (Segundo) Morales Parraguez en la casa de Guido Aguila", indicó.

En el programa "De 6 a 9" de Canal N, el legislador explicó que existe la idea de que Fuerza Popular "está al servicio del encubrimiento y del hostigamiento" no solo a la oposición y al Ejecutivo, sino a los jueces y fiscales que llevan procesos contra Keiko Fujimori y otros miembros.

"Lo más probable es que ella termine siendo privada de su libertad", afirmó Costa, quien estimó que la argumentación del fiscal José Domingo Pérez para solicitar 36 meses de prisión preventiva contra la excandidata presidencial "está bien sustentada".

En otro punto, el parlamentario dijo que no cree en los cambios anunciados por la lideresa de Fuerza Popular , Keiko Fujimori , a fin de iniciar el diálogo con el Gobierno y las demás bancadas.

"Ver para creer. Está claro que muchos cambios no habrán, primero porque no ha habido de fondo una autocrítica. Ellos dicen que cayeron en la confrontación, que fueron provocados, no que ellos eran responsables del obstruccionismo, del esfuerzo sistemático de blindar a personajes como Chávarry, a los consejeros del CNM", sentenció.