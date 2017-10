Pese a los testimonios de empadronadores que no tuvieron el material para cumplir con su labor y de ciudadanos que no fueron censados, el congresista oficialista Gino Costa intentó minimizar los cuestionamientos a la organización del Censo 2017 y al desempeño del jefe del INEI, Aníbal Sánchez.

"Fue una jornada cívica digna de resaltar, el compromiso de la gente, una masiva respuesta de los voluntarios, el actuar de los empadronadores, que estaban bien preparados, la gente fue muy amable con ellos. Y, en general, fue un éxito", afirmó.

Dijo que el "problema" y el "error" se deriva que no se sabía que existía una "omisión censal posible", según estándares internacionales, de entre el 2% y 3 % y que INEI ya tenía un protocolo para atender este tipo de casos.

"Anoche, revisando la información con el INEI me dijeron que el problema era en Lima y que a nivel nacional no tenemos reclamos de gente que no ha sido censada y que la cifra se reduce al 2 o 3% de Lima".

En lo que sí coincidió con sus colegas de otras bancadas fue en cuestionar el convenio suscrito entre el INEI y la universidad César Vallejo, del ex candidato presidencial César Acuña.

"El Estado no debería estar pidiendo auxilio a las empresas privadas. El argumento del INEI es que siempre se ha hecho así. Creo que tendríamos que revisarlo para no volverlo a hacer. (...) lo de Cesar Vallejo fue uno de 80 convenios", expresó en RPP.