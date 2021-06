A solo 4 días de las elecciones, el furor de la segunda vuelta se vive con más intensidad. El clima político polarizado está poniendo en riesgo la libertad de expresión y causando pánico entre la población por un resultado adverso al deseado. En ese contexto, Cecilia Valenzuela conversó con el congresista de la bancada morada Gino Costa.

Esta semana, un periodista de la radio Tarma recibió una amenaza directa por parte de la “camarada Vilma”, quien es parte del sanguinario grupo terrorista Sendero Luminoso. “Hay que proteger a libertad de expresión e información. Cuando esto ocurre significa que la democracia está amenazada. Los ciudadanos están en peligro de informarse de la fuente que ellos quieran y hay que cortarlo”, comentó el político.

El clima polarizado también ha llevado a creer que un resultado adverso a lo que un sector de la población desea, significaría un fraude electoral. Costa aclaró que estas son señales muy peligrosas en vísperas de las elecciones y que no hay indicios para dudar de las autoridades electorales. “Si no hay confianza en las autoridades electorales no puede haber confianza en los resultados electorales. Es lo que hizo Trump si es que no ganaba. Perdió y declaró fraude”, sentenció el congresista.

Otra gran preocupación es lo que suceda el 7 de junio, el día siguiente a las elecciones. Gino Costa afirmó que él no es parte del gobierno y que, por lo tanto, desconoce de las acciones puntuales que se lleven a cabo, pero que sí sabe de la preocupación del presidente Sagasti. “El presidente deberá dirigirse al país para dar garantías en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, puntualizó.

