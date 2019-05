Gino Costa: “Hay razones de sobra para destituir a Chávarry”

Mañana viernes el congresista Juan Sheput presenta el informe sobre las cinco denuncias constitucionales contra Pedro Chávarry. Para Gino Costa , no hay ninguna duda de que se debe acusar al aún fiscal supremo y recomendar, además, que se le investigue por el delito de organización criminal.

¿Qué espera del informe del caso Chávarry?

-Hay dos cosas acá. Primero, de las infracciones penales en las que habría incurrido Chávarry, lo más fuerte es el delito de organización criminal por su participación en Los Cuellos Blancos. El otro delito es encubrimiento real y personal, que tiene que ver con el hostigamiento al equipo Lava Jato y el intento de sabotaje al acuerdo de colaboración eficaz.

¿Y el otro punto?

-La infracción constitucional. Si en la denuncia de Marco Arana Juan Sheput concluye que había mérito para destituir e inhabilitar al fiscal supremo por 10 años, hoy día, con todo lo que conocemos sobre su presunta pertenencia a la organización criminal, hay razones de sobra para insistir en destituir e inhabilitar a Chávarry.

Sheput dijo que su informe va a ser justo y objetivo. ¿Confía en que así será?

-Vamos a esperar para ver el informe. Para que sea objetivo y justo tendría que recomendar que a Pedro Chávarry se le investigue por presunta participación en la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y por encubrimiento real. Esperamos que se recomiende su destitución e inhabilitación por 10 años porque durante el ejercicio de su función demostró que no era la persona idónea porque saboteó al equipo Lava Jato y favoreció a la red de amigos y de compinches que integraban Los Cuellos Blancos, de quien recibió apoyo para llegar al cargo de Fiscal de la Nación. Si el informe recoge eso será justo y objetivo; sino lo hace, no lo será.

Antes se ha criticado a Fuerza Popular por un supuesto blindaje al fiscal. Si el informe recomienda la destitución, ¿cuál cree que será la postura del fujimorismo?

-El fujimorismo tendrá que demostrar si sigue vigente su pacto de impunidad con Chávarry; ellos sostienen que no, entonces veremos cómo votan. Eso nos demostrará si el pacto de impunidad sigue vigente.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a Pedro Chávarry. (Foto: GEC) La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente a Pedro Chávarry. (Foto: GEC)

¿Para usted sigue vigente?

-Hasta ahora yo no tengo elementos para demostrar que ese pacto de impunidad ha sido abandonado.

¿Habrá una unión de fuerzas entre FP y el Apra? ¿Cree que habrá blindaje?

-Me da la impresión que sí, a juzgar por la audiencia (en el Congreso) en la que estuvieron Chávarry y el fiscal supremo Tomás Gálvez y el ambiente que primó. Los guantes de seda con que trataron a los dos fiscales supremos... si uno ve los interrogatorios, lo que hubo es un buen trato y un trato comprensivo más que una actitud severa de interrogatorio profesional en relación a dos personas sospechosas de gravísimos delitos y de gravísimas infracciones a la Constitución.

¿Qué opina que se diga ahora que el hecho de que no se haya incluido el delito de organización criminal en la extradición de César Hinostroza es culpa de la “ineficiencia” del gobierno?

-Quien arma el pedido de extradición es el Ministerio Público, le compete por ley. El Ejecutivo lo que hace es aprobar el pedido y a través de la Cancillería hacer las gestiones para la extradición. Pero el contenido de la denuncia lo prepara el Ministerio Público a partir de los elementos que hay y los elementos que hay son los que ha proporcionado el Congreso. Si el Congreso archivó la denuncia de organización criminal contra los miembros del CNM, que según la sentencia española daría cuenta de que no hay una organización criminal porque está Hinostroza solo, ese no es un problema de quien organiza el pedido de extradición, es un problema ocasionado en el Congreso. Me parece injusto que se eche la culpa al Ministerio Público o al Ejecutivo cuando en realidad la responsabilidad de no haber ampliado las investigaciones a todos los presuntos integrantes de la red criminal es del Congreso.