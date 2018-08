Gino Costa acusa a Fuerza Popular de obstaculizar el referéndum

El congresista Gino Costa cuestionó que Fuerza Popular no actúe con celeridad en el estudio y debate de las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo y denunció que existe una estrategia para obstaculizar el referéndum.

"Conociendo lo que ha sido Fuerza Popular los dos últimos años, tenemos derecho de ser suspicaces si no hay detrás de esto una estrategia para arrastrar los pies y permitir que esta inmundicia continúe ahí y no la podamos limpiar", sostuvo.

Vea también Pedro Chávarry calificó de "antojadizas" las denuncias en su contra

El parlamentario no agrupado cuestionó las prioridades del fujimorismo y aseguró que están más preocupados por la popularidad del presidente Martín Vizcarra que en resolver la corrupción arraigada en el sistema de justicia.



Asimismo indicó que las reformas constitucionales propuestas por el gobierno deberían ser consultadas a la población en simultáneo a las elecciones regionales y municipales del próximo 7 de octubre.

"¿El Congreso no se puede instalar y trabajar a marcha forzada para sacar esto adelante? De arranque decir 'ni hablar octubre, y diciembre vamos a ver, y si no es diciembre lo hacemos después y gastamos un montón de plata en la consulta'. Y ahí empezamos a discutir si vale la pena gastar 100 millones de soles o no", expresó.

CRÍTICAS

En entrevista con ATV+, el parlamentario opinó también sobre los cuestionamientos del presidente Martín Vizcarra al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, y, en ese contexto, reclamó celeridad al Congreso para debatir la denuncia constitucional contra dicha autoridad.

"(Martín Vizcarra) le está diciendo a la Junta de Fiscales Supremos qué hacen con un fiscal que está comprometido con el señor (César) Hinostroza y más bien han decidido investigar al fiscal a cargo de Lava Jato y a la fiscal que está a cargo de 'lava juez'", señaló.

"Esas son las decisiones que ha tomado el fiscal Chávarry en los últimos días con el objeto de detener las investigaciones. Ha mentido reiteradamente, no está en condiciones de dirigir la institución encargada de conducir las investigaciones contra estas mafias en este momento en el país", agregó.