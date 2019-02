Gino Costa: “Fuerza Popular no debe ver el caso Pedro Chávarry”

Hoy por la tarde, la Comisión Permanente sesionará y verá las cuatro denuncias que hay contra el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. En dicha sesión, Gino Costa planteará que se incluya a ex miembros del CNM, así como a jueces supremos.

¿Qué expectativas hay para la sesión de mañana (hoy)?

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió investigar a Chávarry y ha calificado cuatro de seis denuncias contra él, que es positivo, pero hay dos problemas: el primero es que no se va a permitir que se le investigue por todas las acusaciones que tiene, por ejemplo su ratificación irregular como fiscal supremo y el plagio de su tesis; lo segundo es que se le va a investigar a él por organización criminal, pero no a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ni a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza. Tampoco a los jueces supremos.

¿Qué es lo que planteará?

Que se investigue a Chávarry por su ratificación irregular y el plagio de su tesis. También que se le investigue junto con quienes serían los otros integrantes de la organización criminal; es decir, los ex miembros del CNM, los fiscales supremos mencionados y los jueces supremos, todos ellos considerados parte de Los Cuellos Blancos del Puerto.

¿En la Permanente se puede hacer el cambio que plantea?

Sí, porque la Comisión Permanente confirma las decisiones que toma la Subcomisión, así que ratifica lo decidido o recomienda que se amplíe la investigación. También puede remitir el caso nuevamente a la Subcomisión para que ellos amplíen la investigación a los otros miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto.

FP y el Apra rechazaron incluir a los ex miembros del CNM porque no se puede abrir un nuevo proceso por una denuncia similar a la que ha sido rechazada en el Pleno.

Pero la denuncia contra los ex miembros del CNM, que fue archivada, tenía hechos distintos a los que se les imputa en la denuncia del procurador anticorrupción Amado Enco, que es la que pretende ser archivada esta vez.

¿Por qué desde un comienzo no se incluyó a las personas que menciona?

Hay elementos suficientes para las investigaciones, las fiscales del caso han dicho que hay elementos suficientes porque hay serios indicios de que pertenecen a una organización criminal, así que lo mejor que se podía hacer, en aras de la poca credibilidad de los mencionados magistrados, es que se investigue. ¿En base a qué el Congreso dice que a esos señores no se les investiga? ¿Acaso hay una persecución política contra ellos? No.

¿Cree que FP y el Apra están detrás de esto?

Yo me pregunto, ¿por qué Fuerza Popular y el Apra protegen a estos supuestos integrantes de una organización criminal? ¿Quieren un Poder Judicial susceptible de ser comprado?

¿Se cae el caso contra Chávarry si no se incluye a quienes menciona?

El tema es que en base a qué criterio la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decide investigar solo a Chávarry y no al resto de supuestos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto. Si investigamos solo a Pedro Chávarry por organización criminal, ¿de qué organización criminal estamos hablando? Hay que investigar a todos los sospechosos, y son altos funcionarios.

¿Este le parece un caso de blindaje?

El levantamiento de blindaje contra Chávarry ha sido parcial porque no se le va a investigar por todos los delitos por los cuales se le acusa; y porque no se le va a poder investigar a él con los otros presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, ya que en Acusaciones Constitucionales han decidido no investigarlos.

Aún no se ha realizado la recomposición de la Permanente, ¿teme que se impida lo que solicita porque hay mayoría de FP?

Esperemos que no porque sería una demostración de ese blindaje de la corrupción y es muy negativo para el país. Ahora que se viene nueva información de Brasil, en el marco del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, los resultados de las investigaciones fiscales van a terminar en manos del Poder Judicial, y si tenemos un sistema en manos de Los Cuellos Blancos, obviamente hay un riesgo muy alto de que todas esas investigaciones terminen truncas.

Mañana (hoy) también se votaría si acumulan todas las denuncias contra el ex fiscal de la Nación.

Lo mejor es acumular todo y contar con una sola investigación grande, pero hay que mirar el delito más grande que es el de la organización criminal. Finalmente lo más importante es que se investigue.

¿Quién cree que debe ser el delegado encargado de este caso?

Me parece que Juan Sheput (PpK) sería el más calificado porque ya conoce el caso, pero la otra opción sería Oracio Pacori (NP), quien hizo un buen trabajo para el caso de César Hinostroza.

¿No podría ser alguien del fujimorismo?

No creo que pueda ser Fuerza Popular porque una de las cosas que se ha sostenido, incluso en el ámbito judicial, es que ha habido un pacto de impunidad entre Pedro Chávarry y el fujimorismo, así que no sería bueno que ellos investiguen.

¿No cree que sean objetivos en la investigación?

Fuerza Popular está descalificada para una investigación, y no sería bueno que quien lo ha protegido ahora lo investigue. Necesitamos una investigación seria en el Congreso.