Gino Costa: “El Congreso no quiere investigar a Chávarry” [Análisis]

El congresista Gino Costa se pronunció sobre la investigación preliminar contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por el presunto favorecimiento que habría recibido durante el proceso de ratificación en el puesto de fiscal supremo a cargo del hoy desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Acá su análisis.



"El hecho de que el Congreso no haya querido investigar a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto y sus nexos con el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, no significa que el Ministerio Público no lo haga. Me parece bien que el fiscal Pablo Sánchez haya decidido investigarlo por la presunta adulteración de sus notas para su ratificación como magistrado en el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

Fiscal supremo Pedro Chávarry será investigado como integrante de una red criminal. (Perú21)

Lamentablemente, la mayoría de parlamentarios (Fuerza Popular y el Apra) no quieren que se investigue a esa red criminal ni a los ‘hermanitos’. Hay un interés en investigar a Chávarry en los casos que no implique a otros miembros de Los Cuellos Blancos porque tienen la esperanza de retomar el poder.

Ese archivamiento fue arbitrario. El fiscal Sánchez podrá presentar una nueva denuncia o la misma con nuevos elementos con el objetivo de que se le levante la inmunidad a Chávarry. Hay que tener en cuenta que las escuchas telefónicas de Los Cuellos Blancos continúan y a partir de esa información podrían surgir nuevos elementos de investigación o reforzar los actuales".