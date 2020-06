Tras poco más de 100 días de gestión del actual Congreso, el legislador Gino Costa, del Partido Morado, hace una revisión de lo bueno, lo malo y lo feo de este nuevo Parlamento en el que –dice con franqueza– hay nuevos rostros pero persisten las prácticas de antaño y un ánimo populista.

El Congreso cumplió 100 días de instalado. ¿Cuál es su balance de la gestión que, además, ha coincidido con la cuarentena por el COVID-19?

Se declaró la emergencia el día en que se instaló el Congreso y eso ha dificultado nuestro trabajo. Quizás por la inexperiencia de la mayoría, hemos tenido muchas dificultades en respetar los procedimientos y actuar transparentemente. Las reuniones del Pleno con frecuencia ocurren muy tarde, se han exonerado muchos proyectos del trámite de comisiones y no ha habido un adecuado espíritu de cooperación con los otros poderes del Estado, especialmente con el Ejecutivo. Además, le hemos delegado facultades al Ejecutivo, por lo que, con mucha frecuencia, el Congreso ha tenido que legislar cuando lo estaba haciendo también el Ejecutivo; ha habido una suerte de competencia.

Un tema que ha provocado roces entre ambos poderes es la dación de medidas populistas como la suspensión del cobro del peaje, la formalización de los taxis-colectivo, el retiro del 25% de los fondos de las AFP…

Eso tiene mucho que ver con la falta de apego a los procedimientos y transparencia, de espíritu de colaboración entre los poderes; eso ha llevado a que emitamos normas en muchos casos contraproducentes y reñidas con la Constitución. (...) Es un Congreso que tiene una existencia de un poquito más de un año y al final tendremos elecciones; quizás eso explica el ánimo populista en medio de la pandemia.

¿Cree que hay congresistas de determinadas facciones que están jugando un partido propio con miras a las elecciones de 2021?

Eso está claro para mí y es la razón por la que no quieren escuchar las opiniones de los ministerios respectivos, de los entes responsables como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros y el sector privado. La última iniciativa de retirar los fondos de la ONP, por ejemplo; esos fondos van a salir de los recursos públicos.

¿Y de qué manera se puede articular con esas bancadas para contrarrestar este tipo de medidas?

A través del diálogo entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando vino el premier Vicente Zeballos a solicitar el voto de confianza, nosotros dijimos que había que dárselo, pero que el gobierno tenía que entender que había que trabajar de la mano con el Legislativo, que está sintiéndose la ausencia de diálogo entre ambos poderes y entre el Ejecutivo y las distintas bancadas.

Esta semana el Congreso tiene la posibilidad de marcar la diferencia con su antecesor aprobando las reformas, dice Costa (GEC).

¿Entendió el gobierno el mensaje?

Después de la presencia del premier ha habido reuniones con las bancadas y ojalá que se mantengan porque es la única manera de salir adelante: conversando y poniéndonos de acuerdo, y ese diálogo no se debe limitar al Ejecutivo con el Congreso; tiene que involucrar al sector privado y a todos los actores sociales para que podamos sumar esfuerzos en torno a una estrategia única económica y sanitaria.

Gianfranco Castagnola señaló a Perú21 que faltaba un manejo político, un puente del Ejecutivo con el Congreso, y advertía, en ese contexto, la necesidad de una renovación en el gabinete. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Estamos en medio de la pelea para superar los efectos devastadores de la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico. Una vez que pase eso, creo que podremos hablar de responsabilidades y, eventualmente, de cambios en la conducción de las distintas instituciones, pero, en este momento, no me parece que deberíamos estar exigiendo esos cambios; puede ser más contraproducente que los beneficios que podría traer una medida de ese tipo. Nosotros no favorecemos eso y vemos también con preocupación que estén corriendo iniciativas de congresistas para interpelar a siete ministros.

Este Congreso tiene rostros nuevos, pero pareciera que empieza a tener las viejas mañas del Congreso anterior: interpelaciones al por mayor, comisiones investigadoras, intentos de crear instancias superiores a la Sunedu. Usted formó parte de él, antes y ahora. ¿Este Congreso es peor que el anterior?

Han cambiado los actores, pero los intereses que se defienden son, en muchos casos, los mismos. Los de las universidades que se niegan a tener una Sunedu independiente. Este Congreso ha abierto la quinta investigación, continúa en la línea del Parlamento anterior de socavar a la Sunedu para favorecer a las universidades que no han sido licenciadas y ahora, además, ha querido crear un ente que revise sus decisiones. Las resistencias a las reformas políticas son muy parecidas a las del Congreso anterior.

Y el blindaje también se mantiene. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha reactivado denuncias contra el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez y se ha negado a revisar el caso de Pedro Chávarry.

Así es. No se les ocurrió mejor cosa que, en la primera reunión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, abrirle una investigación, con base en una denuncia de 2017, a Pablo Sánchez, que es el fiscal supremo que investiga a los fiscales comprometidos en las investigaciones por Los Cuellos Blancos del Puerto; quieren deshacerse de Pablo Sánchez a como dé lugar. La semana pasada, uno de esos fiscales supremos, Tomás Gálvez, denunció a Sánchez y la respuesta del Parlamento es abrirle una investigación a este último con una denuncia vieja que ni el Congreso anterior se atrevió a darle trámite; (…) la investigación tiene por objeto, en realidad, convalidar el blindaje a Chávarry e investigarlo por un hecho menor totalmente intrascendente.

Le reitero mi pregunta: ¿este Parlamento es peor que el anterior?

En muchos aspectos mantiene las políticas y las prácticas del anterior Congreso y a eso hay que sumarle su comportamiento populista en lo económico.

Hablando de medidas populistas, hay una iniciativa que plantea el congelamiento de las deudas bancarias y Perú21 ha dado cuenta de que tres miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor, que es donde se debate la propuesta, tienen deudas pendientes con instituciones bancarias. ¿No hay allí un conflicto de intereses?

Probablemente por eso no quieren presentar sus declaraciones juradas de intereses. Ese es un tema financiero que debería discutirse en la Comisión de Economía. ¿Por qué se está viendo en Defensa del Consumidor? Porque el presidente de la Comisión de Economía invitó a todos los interesados, a la SBS y las entidades financieras, y luego de escucharlas, quedó claro que era una iniciativa muy peligrosa e innecesaria porque ya las entidades financieras se están poniendo de acuerdo con sus deudores para reprogramar voluntariamente las deudas donde es necesario. Una medida como esta puede terminar afectando la estabilidad de las instituciones financieras, debilitando el sistema financiero y haciendo más difícil la recuperación económica.

Sus autores están identificados y provienen de tiendas que en el Congreso anterior también establecieron alianzas. ¿De qué manera frenar esto?

Muchas de estas bancadas no quieren que estos asuntos salgan de la discusión del Congreso y acusan de traidores a quienes queremos transparentarlas porque deberíamos discutir todo a puerta cerrada. (…) Mientras más discutamos públicamente, será más fácil frenar esas medidas contraproducentes y negativas.

Se ha ampliado la legislatura hasta el 5 de julio y hay temas de reforma constitucional como inmunidad parlamentaria e impedimentos para que postulen candidatos con sentencia por delito doloso que deben ser debatidos en el Pleno para aplicarlos en las elecciones de 2021. ¿Hay el ánimo para sacarlas adelante?

Ojalá. Hemos venido discutiendo la inmunidad parlamentaria y hay bancadas que favorecen su eliminación, otras que quieren solo una reforma cosmética y algunas que preferirían un punto medio. Nosotros favorecemos la eliminación de la inmunidad, pero estaríamos dispuestos a votar porque se mantenga, siempre y cuando quien la levante sea un órgano ajeno al Congreso porque ha sido su mal uso lo que le ha hecho daño al prestigio de este poder del Estado. (…) Esta semana es clave porque es la última que tenemos para aprobar una reforma de inmunidad o su eliminación y también para hacer la reforma para que quienes tengan sentencia en primera instancia no puedan ser candidatos a ningún cargo de elección popular, no solo el de congresista. (…) Es la gran prueba de fuego del Congreso actual en relación con la lucha contra la corrupción porque son medidas destinadas a evitar este flagelo en la institución. Vamos a ver cómo se comportan con eso, si mantienen la conducta del Congreso anterior o si demuestran una actitud diferente.

DATOS:

- Gino Costa integra la bancada del Partido Morado. Es abogado. Llegó al Congreso en 2016. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Alejandro Toledo.

- “En un momento como este se requiere actuar, sobre todo en economía, con dedos de organista, y si eso lo está manejando el Ejecutivo, hay que escucharlo para no adoptar medidas que afecten la gestión de la política económica”, dice.

- Afirma que mantener la inmunidad parlamentaria, tal como está, solo ocasionará mayor deterioro de la imagen del Parlamento.

