El congresista Gino Costa (Partido Morado) remitió un oficio al presidente del Congreso, Manuel Merino, para solicitar la reconsideración de la votación sobre el dictamen referido a la inmunidad parlamentaria que se votó hoy sábado a las 6 de la mañana.

El Pleno, como se sabe, aprobó con 82 votos el dictamen que elimina la inmunidad parlamentaria pero no alcanzó la mayoría calificada de 87 votos que lo hubiera eximido del requisito de un referéndum.

El dictamen modifica el artículo 93º de la Constitución y suprime la inmunidad parlamentaria. Asimismo, establece que los congresistas no son responsables por sus actos de representación, fiscalización y control político.

En declaraciones a Perú21, el congresista indicó que el objetivo de esta solicitud es que se pueda volver a votar lo que, en su opinión, “abre la posibilidad de conseguir los 87 votos que evitaría realizar un referéndum en plena pandemia del COVID-19″.

En declaraciones a Perú21, añadió que si su pedido es aceptado, no descarta presentar un oficio para solicitar que se vote también el dictamen que impide a los sentenciados por delito grave postular a cargos de elección popular.

Esta iniciativa no llegó a ser debatida en la plenaria debido a que no se logró recabar las 87 firmas requeridas por el Reglamento del Congreso para ampliar la agenda. De no ser aprobado este tema en dos legislaturas consecutivas, la primera de las cuales culmina mañana domingo, no podra aplicarse la restricción en las elecciones generales de 2021.

