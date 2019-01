Gino Costa: "Se busca conocer la verdad" [ENTREVISTA]

Al estar cerca la suscripción del acuerdo entre Odebrecht y el Estado peruano, se ha abierto un nuevo debate sobre los beneficios que realmente ganará el país. Por un lado, están los que señalan que el convenio es entreguista y favorece únicamente a la compañía brasileña porque no se le investigará y porque estará habilitada para concursar en licitaciones públicas nuevamente. Pero también existen los que defienden los términos de la negociación al considerar que se prioriza el acceso a información que permitirá conocer qué funcionarios públicos recibieron sobornos a cambio de ceder millonarias obras a la constructora. Saque usted sus propias conclusiones.

ENTREVISTA A GINO COSTA

El portavoz de la Bancada Liberal,Gino Costa , está convencido de que el acuerdo con Odebrecht es, en estas circunstancias, el mejor camino para conocer a los corruptos. Acá sus argumentos.

¿Está de acuerdo con los términos, hasta ahora conocidos, que son parte del convenio con Odebrecht?

-Sí, porque el gran beneficio que recibirá el país es poder contar con la información que nos permita conocer la verdad, saber qué funcionarios recibieron sobornos.

Uno de los cuestionamientos apunta a la cifra de reparación civil por cobrar.

-Los críticos quieren que se cobre a Odebrecht vendiendo sus activos. El problema es que la empresa tiene un patrimonio estimado de US$900 millones y las deudas a sus proveedores, personal, a los bancos, asciende a US$1,500 millones. Entonces, no hay dinero para que todos los acreedores puedan cobrarse lo que les debe la compañía, eso sumado a que el Estado aún no tiene la titularidad para cobrarse una reparación. Así como están las cosas, esa no es una alternativa.

¿El monto de S/675 millones como indemnización le parece justo?

-Si nos parece poca esa cifra, entonces cobrémosle cuatro veces más a Odebrecht. Pero en estos momentos no podemos hacerlo porque no tenemos derecho a una reparación civil. Sin el acuerdo, la indemnización solo podría fijarse vía judicial y para eso tendríamos que esperar a que concluya el proceso que puede durar años. Llegar a un convenio es una mejor fórmula que la que plantean los críticos.

¿El acuerdo no beneficia más a la empresa, considerando que no se la investigará y podrá contratar nuevamente con el Estado?

-Los ex directivos y la propia empresa han sido procesados en Brasil. En ningún caso podríamos investigarlos porque ellos ya llegaron a un acuerdo de colaboración eficaz en su país, los protegen las normas de allá. Sin el acuerdo, ninguna de sus declaraciones podrán ser usadas por la Fiscalía peruana para sustentar las investigaciones y tampoco accederíamos a nueva información.

¿Y estar habilitada para contratar con el Estado, pese a todo el daño ocasionado?

-Es difícil aceptar que una empresa que haya sobornado de esta manera termine contratando con el Estado. Pero hay que recordar que eso no es obligatorio, la constructora tendrá que concursar como cualquier otra. Eso sucede en Brasil y Estados Unidos con Odebrecht. Este tipo de acuerdos son una práctica internacional. Ante un caso de corrupción, la salida ha sido que la empresa implicada colabore con la justicia a cambio de seguir concursando.

¿Con este convenio hay garantía de que caigan todos los corruptos?

-Esperemos que así sea, que caigan los corruptos involucrados, en primer lugar, en los cuatro proyectos que la empresa reconoció delitos. Con el acuerdo se permite, además, que el Ministerio Público continúe las investigaciones en otros proyectos. Y si encuentran nuevos elementos, la empresa tendrá que colaborar. Eso es parte del acuerdo.

Pero con la carretera Chacas, la Fiscalía averiguó por sí misma el pago de sobornos a autoridades del Gobierno Regional de Áncash. Sin acuerdos logró que la empresa reconociera delitos.

-A esa conclusión se llegó después de tres años de investigación. El cerrar un acuerdo es un camino mucho más rápido para conocer la verdad y hacer justicia. Y aun así, ese es un proceso lento, pero si con eso el proceso es más ágil, entonces es más razonable seguir en ese camino. Hacer concesiones con la empresa que son difíciles de reconocer, pero que tienen un resultado favorable.